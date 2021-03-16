Названы критические недостатки британских танков

Британский танк «Челленджер-2» имеет ряд критических недостатков, устранить которые в рамках существующей платформы невозможно. Об этом заявил военный эксперт, главный редактор «Арсенала Отечества» Виктор Мураховский, сообщает РИА Новости в воскресенье, 14 марта.

Он, в частности, указал на устаревшее штатное нарезное орудие калибра 120 миллиметров, недостаточно эффективное для стрельбы по сильнозащищенным целям, которое проигрывает большинству иностранных аналогов. «Фактически оно малоэффективно против большинства современных танков во фронтальной проекции, где они имеют максимальную защиту», — уточнил эксперт.

Также он указал на проблему низкой скорострельности, особенно при движении по пересеченной местности, из-за использования в «Челленджере-2» раздельно-картузного заряжания и отдельных запальных трубок, воспламеняющих метательный заряд, что сильно усложняет работу заряжающего.

Еще одним недостатком британской машины является устаревшая система управления огнем, в которой, в частности, нет обычного для современных танков автомата сопровождения цели. «На всех наших современных машинах есть автомат сопровождения. А СУО Т-14 "Армата" не только автоматически сопровождает цели, он может их сам искать и идентифицировать без участия экипажа», — указал Мураховский.

Также военный эксперт назвал среди проблем британского танка низкие характеристики подвижности из-за малой удельной мощности — 19 лошадиных сил на тонну: «Для сравнения: у последней версии российского Т-72Б3 удельная мощность превышает 24 лошадиных силы на тонну».

Кроме того, по его словам, замены требует гидропневматическая подвеска «Челленджера-2», поскольку она функционирует на своем пределе по массе танка.

Мураховский напомнил, что для этих британских танков была разработана программа модернизации Life Extension Project (LEP), с помощью которой предполагалось исправить перечисленные проблемы. Однако, отметил он, проект, судя по всему, не реализован до сих пор.

14 марта сообщалось о докладе, который подготовил комитет по вопросам обороны Палаты общин британского парламента. В нем отмечается, что артиллерийская дуэль танковых подразделений Великобритании и России в случае конфликта с большой вероятностью завершится не в пользу военных Соединенного Королевства, поскольку они будут вынуждены использовать устаревшую бронетехнику.

Игорь Руднев