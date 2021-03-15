Состав экипажей и актрису для съемок фильма на МКС объявят в апреле

Состав основного и дублирующего экипажей космического корабля, который будет сопровождать на Международную космическую станцию (МКС) актрису для съемок художественного фильма в космосе, определят в апреле. Об этом в воскресенье, 14 марта, заявил режиссер картины Клим Шипенко.

Лента получила название «Вызов».

«Я сейчас точную дату не помню, но что-то там в начале апреля», — отметил он в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Шипенко добавил, что в настоящее время он сам проходит медицинскую комиссию перед отправкой в космос.

Съемки российской космической драмы запланированы на осень 2021 года, они пройдут на МКС. Картину создадут при участии корпорации «Роскосмос».

Для выбора главной героини и ее дублера проводится всероссийский открытый конкурс. Победительница пройдет летную комиссию «Роскосмоса» и обучение в школе космонавтов.

Ранее в марте стало известно, что для финальной части конкурса были выбраны 20 претенденток на главную роль, в их числе есть известные актрисы.