В ВСУ заявили о готовности воевать за Крым в 2014 году

Украинский военачальник рассказал о несостоявшейся войне за Крым

Вооруженные силы Украины могли сражаться за крымские стратегические объекты в 2014 году, заявили в украинском генштабе. По мнению замглавы Главного оперативного управления Виктора Назарова, такой план рассматривался командованием, однако его отменил тогдашний глава ведомства. Он посчитал, что ситуация была слишком напряженной.

Первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Виктор Назаров рассказал о плане украинских военных удерживать аэродромы Крыма и другие стратегические объекты. Его слова передает УНИАН.

«Те замыслы предусматривали наше силовое вмешательство в Крыму. Мы понимали, что задача довольно сложная и вряд ли может быть выполнена на 100%», - заявил военачальник.

По словам Назарова, задача взять под контроль аэродромы была вполне реальна - к таким выводам он пришел, анализируя ситуацию весны 2014 года. Он добавил, что генштаб ВСУ даже рассматривал план войны с Россией за Крым, однако его отменил начштаба Михаил Куцин.

Ключевым аргументом против была крайняя напряженность ситуации на полуострове, пояснил он.

«Все, давайте команду "отставить", всех возвращать и никого не отправляйте, самолеты - на аэродромы, подразделения свои - в казармы, и на этом заканчиваем», - такое решение, по словам Назарова, принял Куцин.

В начале марта экс-врио президента Украины Александр Турчинов заявил, что в начале 2014 года в украинской казне практически не было денег для защиты Крыма. Армия страны была не готова вести войну. При этом Киев мог бы сражаться за полуостров, если бы Украина не отказалась от ядерного оружия и не разделяла бы с Россией Черноморский флот.

Он добавил, что украинские вооруженные силы «системно уничтожали и разоружали».

В начале октября главнокомандующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа заявил, что Россия может предпринять наступление на Херсонскую область.

«Будет много потерь - и наших воинов, и гражданского населения. Наши подразделения готовятся к таким действиям», - сказал Неижпапа. Военный уточнил, что маркером приближения войны будет попытка Москвы восстановить Северо-Крымский канал и подачу воды на полуостров.

В России его слова назвали провокацией и глупостью.

«Это искусственное нагнетание никоим образом не способствует урегулированию ситуации», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что у Москвы нет никаких планов по вторжению на Украину.

Добавим, что ранее Александр Турчинов заявил о своей готовности штурмовать Крым. По его словам, если украинский президент Владимир Зеленский инициирует военную операцию по силовому «возвращению» российского полуострова, то он готов воевать лично.

«Я давал ответы на вопросы следователей о причинах непроведения наступательных операций в Крыму и, если нужно, готов ответить еще. Нынешнему президенту дать ответ на эти вопросы будет гораздо сложнее. Если он вдруг решит наступать - я буду в первых рядах штурмового батальона», - пояснил политик.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял летом 2019 года, что «даже не хочет думать» об опасности российско-украинской войны, ответив таким образом на призывы на Украине начать войну с Россией.

«Очень надеюсь, что у украинского народа и у украинской власти хватит воли, сил и возможностей остудить те горячие головы, которые призывают к подобной глупости и сумасшедшему сюжету. Когда-то экстремистов на Украине все равно придется останавливать», - сказал Шойгу.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что полномасштабная война с Россией будет ужасна. «Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война», - отмечал он.

Крым вошел в состав РФ по итогам референдума, проведенного в соответствии со стандартами ООН. В поддержку вхождения выступили более 90% участников голосования.

Иван Жуковский