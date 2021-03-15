"РГ" посетила центр подготовки специалистов по ведению боев в высокогорье

Умело кататься на снегоходах и на горных лыжах, ловко преодолевать ущелья и реки, предсказывать сход лавин и спасать погрязших под толщами снега - это лишь часть функционала, которому опытные инструкторы обучают военнослужащих в уникальном центре боевой подготовки и выживания Минобороны России "Терскол". Центр создали в 2016 году у подножия самой высокой точки Европы - горы Эльбрус. Необычное подразделение расположилось в поселке Терскол на высоте 2100 метров над уровнем моря. Увлекающиеся альпинизмом хорошо знают этот поселок, именно здесь они останавливаются перед восхождением на Эльбрус.

Любой человек, оказавшись на высоте, начинает чувствовать себя дискомфортно - головокружение, тошнота, дезориентация. В бою это сказывается на меткости стрельбы, скорости передвижения и принятия решений, что рискованно проигрышем противнику. По словам местных инструкторов, когда бойцы попадают в горы неподготовленными, случается очень много небоевых потерь. Они падают в расщелины, вызывают лавины, обмораживаются. Именно поэтому военные решили готовить специалистов для высокогорных боев, которые будут чувствовать себя на высоте так же комфортно, как и на равнине.

Обучаться в центр приезжают круглый год. В 2020 году спецподготовку в "Терсколе" прошли свыше 3 тысяч военнослужащих. В основном, это бойцы горных бригад, подразделений разведки, Сил специальных операций. Существует отдельная директива Генштаба, в которой прописаны конкретные подразделения, военнослужащие которых обязаны пройти высокогорную подготовку. Всего в этом списке - около 20 тысяч военнослужащих.

Подготовка специалистов имеет 4 уровня, где 1-й уровень по приобретенным навыкам соответствует гражданскому значку "альпинист России", а 4-й - инструкторский уровень. То есть военный специалист, прошедший в центре "Терскол" все 4 уровня, может в дальнейшем передавать умения своим подчиненным. Надо будет только найти соответствующий для этого ландшафт.

В Приэльбрусье, по словам местных инструкторов, ландшафт для обучения уникальный и идеальный. Поскольку там представлены все его виды - ледники, горные реки, глубокие ущелья, крутые склоны и прочие.

В настоящее время на постоянной основе в центре "Терскол" служат и работают около 40 человек. Это 8 офицеров, двое гражданских инструкторов, остальные - военные инструкторы, в основном прапорщики. Центр способен принимать и обучать в смену порядка 250 человек. Но не исключено, что возможности центра вскоре будут повышены.

Кроме обучения военнослужащих ведению боя в высокогорье, в центре готовят и к спасению и эвакуации пострадавших в ходе схода лавин. Правда, Приэльбрусье - достаточно безопасный район, и пока специалистам МЧС не приходилось обращаться за помощью к военным. Но спасатели знают, что у них под боком есть те, кто готов в любой момент выдвинуться в горы бок о бок с ними.

На базе центра "Терскол" проводятся также научные исследования. Здесь испытывают и дорабатывают экипировку и снаряжение для нужд высокогорных специалистов, а также разрабатывают тактические приемы ведения боя в условиях высокогорья.

В конце прошлой недели центр "Терскол" посетил замминистра обороны России Николай Панков. Он вручил военнослужащим Боевое знамя. Сначала он провел ритуал крепления полотнища знамени к древку, а затем в торжественной обстановке на плацу вручил его начальнику центра подполковнику Андрею Менжирову. Панков подчеркнул, что под боевыми стягами веками закалялся народный характер российской армии, укреплялась ее нравственная и духовная основа. "Мы сейчас в Приэльбрусье, а именно здесь в годы Великой Отечественной войны проходили самые значимые и кровопролитные бои на Кавказе. Здесь покрыли себя неувядаемой славой воины-альпинисты", - напомнил замминистра обороны, добавив, что "знамя - в надежных руках: тех, кто осваивает науку побеждать в горах".

В субботу замглавы военного ведомства проверил организацию занятий по преодолению лавиноопасного участка горной местности и проведению поисково-спасательных работ при сходе лавины. Военнослужащие отработали способы обнаружения пострадавших в лавине и их эвакуации с помощью подручных средств. "Сегодняшние практические действия показали высокий профессионализм. Военнослужащие, прошедшие подготовку в центре горной подготовки и выживания "Терскол", способны выполнить любые задачи в самых сложных условиях", - сказал замминистра по итогам тренировки.

В завершение визита Николай Панков осмотрел инфраструктуру и оснащение высокогорного базового лагеря центра "Терскол", расположенного на высоте 4,2 тысячи метров над уровнем моря.

Справка "РГ"

История войн показала, что горные театры являются сферой широкомасштабных военных действий. Оборона и последующее наступление советских войск на Кавказе в 1942-1943 годах, преодоление Восточных Карпат Вторым Украинским фронтом в августе-сентябре 1944-го, наступление через Карпатский хребет осенью того же года, боевые действия в Трансильванских Альпах, горах Чехословакии, Югославии, операция 14-й армии на Киркенесском направлении в Заполярье, преодоление 6-й танковой армией Забайкальского фронта Большого Хинганского хребта в августе 1945 года. Все эти сражения позволили накопить неоценимый опыт ведения боевых действий в горах и применения специальных горных подразделений.

Подразделения альпинистов обычно использовались на наиболее труднодоступных направлениях для глубокого обхода и охвата флангов противника, выхода на пути, параллельные направлению отхода противника, и смелого проникновения в его тыл для захвата перевалов (проходов), мостов, узлов дорог, разрушения дорог, удержания объектов на путях отхода противника.

Большая часть и современных локальных вооруженных конфликтов проходила на гористой местности - тут можно вспомнить Афганистан и Чечню.

Иван Петров