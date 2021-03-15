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«Умник» восстал из мёртвых

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Источник изображения: warspot.ru

Пока «Кости» отправляют на «Могильник», «Стратосферные крепости» возвращаются оттуда. Вчера, 13 марта, портал janes.com сообщил о том, что ВВС США официально приняли на вооружение бомбардировщик, списанный в 2008 году.

Согласно решению Конгресса, ВВС США должны иметь на вооружении 76 экс-бомбардировщиков, а ныне ракетоносцев B-52H Stratofortress. В 2016 году один из действующих самолётов был потерян, поэтому решили восстановить одну из «Стратосферных крепостей», находившихся на хранении на военной базе Дэвис-Монтейн.

Полёт восстановленного ракетоносца B-52H Wise Guy

Выбор пал на B-52H с именем Wise Guy («Умник») и бортовым номером 60-034 (где 60 — год выпуска). Этот самолёт имеет в своем активе 17 тысяч лётных часов и на момент начала восстановления более десяти лет провёл на хранении. Восстановление ракетоносца обошлось ВВС США в сумму порядка $30 млн. Это уже второй B-52H, восстановленный с «Могильника»: в 2015 году на службу вернулся самолёт под именем Ghost Rider.

В арсенале ВВС США насчитывается три типа действующих стратегических бомбардировщиков: B-52 Stratofortress, B-1 Lancer и B-2 Spirit. Кроме того, в 2016 году началась работа по созданию нового стратегического бомбардировщика, получившего название B-21 Raider. Несмотря на то что самолёт B-52 Stratofortress впервые поднялся в воздух ещё в 1952 году, именно он продолжит службу вместе с перспективным B-21 Raider, тогда как B-1 Lancer и B-2 Spirit будут списываться по мере производства новых бомбардировщиков.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
B-52
В-1В Lancer
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