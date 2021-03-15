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Industry Hunter

Завершено создание самого быстрого суперкомпьютера в мире

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Завершено создание самого быстрого суперкомпьютера в мире
Завершено создание самого быстрого суперкомпьютера в мире.
Источник изображения: industry-hunter.com

Компания Fujitsu и японский институт физико-химических исследований Riken сообщили о завершении работ по созданию самого быстрого суперкомпьютера в мире. Теперь суперкомпьютер Fugaku, занимающий первое место в обновляемом каждые полгода рейтинге наиболее высокопроизводительных суперкомпьютеров мира топ-500 с июня прошлого года, стал доступен для совместного использования исследователями по всему миру.

Разработка Fugaku началась в 2014 году. Суперкомпьютер создавался как базовая система для инновационной инфраструктуры высокопроизводительных вычислений (HPCI), продвигаемой Министерством образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии (MEXT). Развёртывание всех стоек было завершено в мае 2020 года. С тех пор партнёры разработали и оптимизировали пользовательскую среду, необходимую для совместного использования системы.

Японский институт информатики и технологий (RIST) уже отобрал 74 исследовательских проекта, которые первыми получат доступ к ресурсам Fugaku. Вместе с тем RIST продолжает принимать заявки от заинтересованных исследователей в нескольких категориях.

К достоинствам Fugaku отнесена не просто высокая производительность, но оптимизация для операций, часто используемых в задачах глубокого обучения и искусственного интеллекта. Объединяя эту особенность с традиционным моделированием, можно, например, использовать ИИ для поиска параметров, необходимых для моделирования и для экстраполяции результатов моделирования. И наоборот, моделирование может генерировать большое количество данных для изучения ИИ.

Ожидается, что применение этих методов позволит Fugaku ускорить разработку новых лекарств и раннее выявление заболеваний, способствовать развитию профилактической медицины с помощью анализа больших медицинских данных и биологического моделирования, составлять точный прогноз торнадо и сильных дождей, моделировать землетрясения, цунами и маршруты эвакуации, разрабатывать недорогие и высокоэффективные солнечные батареи, топливные элементы и аккумуляторные батареи, ускорять процессы создания новых устройств и материалов, формировать более глубокое понимание фундаментальных вопросов науки.

Напомним, в Fugaku используются однокристальные системы Fujitsu A64FX на архитектуре Arm. В ноябрьский список топ-500 система с 7 630 848 ядрами вошла с результатом 442 петафлопса в тесте High Performance Linpack (HPL).

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  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Проекты
2020-й год
AI
ИТ
Медицина
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