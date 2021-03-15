В Швеции разработали токопроводящую нить для ткани, способной генерировать энергию

Токопроводящая нить

Благодаря достижениям современных технологий наша одежда постепенно становится все более функциональной. Подтверждение тому – последняя разработка ученых Технического университета Чалмерса (Швеция), которые сумели создать токопроводящую целлюлозную нить.

По замыслу разработчиков, ее можно будет использовать в текстильных изделиях, способных генерировать электричество – в частности, для питания миниатюрных носимых гаджетов. Новинка представляет собой древесные целлюлозные нити, окрашенные электропроводящим биосовместимым полимером PEDOTT:PSS. Их высокая проводимость может быть увеличена за счет добавления серебряных нанопроволок. Уникальную нить можно вшить в ткань с помощью обычной швейной машинки, в результате чего получается термоэлектрический текстиль, генерирующий электричество под воздействием тепла. По словам докторанта кафедры химии и химической инженерии СТН Созан Дараби, такие нити позволят создавать одежду из экологичных материалов со встроенными электронными и интеллектуальными функциями – к примеру, для мониторинга различных показателей здоровья.