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Техкульт

В Швеции разработали токопроводящую нить для ткани, способной генерировать энергию

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Токопроводящая нить

Благодаря достижениям современных технологий наша одежда постепенно становится все более функциональной. Подтверждение тому – последняя разработка ученых Технического университета Чалмерса (Швеция), которые сумели создать токопроводящую целлюлозную нить.

По замыслу разработчиков, ее можно будет использовать в текстильных изделиях, способных генерировать электричество – в частности, для питания миниатюрных носимых гаджетов. Новинка представляет собой древесные целлюлозные нити, окрашенные электропроводящим биосовместимым полимером PEDOTT:PSS. Их высокая проводимость может быть увеличена за счет добавления серебряных нанопроволок. Уникальную нить можно вшить в ткань с помощью обычной швейной машинки, в результате чего получается термоэлектрический текстиль, генерирующий электричество под воздействием тепла. По словам докторанта кафедры химии и химической инженерии СТН Созан Дараби, такие нити позволят создавать одежду из экологичных материалов со встроенными электронными и интеллектуальными функциями – к примеру, для мониторинга различных показателей здоровья.

Токопроводящая нить

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Страны
Швеция
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