В Японии бурно комментируют заявления Лаврова по размещению американских ракет

Заявления министра иностранных дел России Лаврова об ответных действиях РФ в случае размещения США ракет средней дальности в Японии вызвали на японских островах истерику. СМИ захлестнули сотни агрессивных и злобных комментариев японских читателей. Некоторые предлагают даже превратить Россию «в море огня».

Прозвучавшее 12 марта нынешнего года заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова в отношении возможного размещения США ракет средней дальности в Японии было широко растиражировано местными СМИ. В основном сообщения носят фактологический характер.

В них проводится мысль о том, что Россия серьезно озабочена такой перспективой и воспринимает ее как угрозу.

Самая многотиражная японская газета "Ёмиури симбун" помещает материал под заголовком "Российский министр считает размещение американских ракет средней дальности в Японии серьезной угрозой для России и намекает на возможность адекватных ответных действий со стороны РФ". В нем "Ёмиури" выделяет заявление Лаврова на пресс-конференции о том, что "если Соединенные Штаты пойдут на размещение на территории Японии ракет средней дальности, эти их действия, несомненно, получат наш адекватный ответ". По мнению газеты, таким образом Лавров предупредил Японию о соответствующих ответных мерах, которые предпримет в этой связи Россия.

"Ёмиури" пишет: "Министр иностранных дел России указал на то, что появление таких ракет в Японии Россия будет воспринимать как возникновение серьезной новой угрозы для своих интересов. Такие действия США могут стать одним и факторов серьезного нарушения глобальной и региональной стабильности". По мнению газеты, таким образом российский министр продемонстрировал стремление к сдерживанию США. Что касается возможных ответных действий России, то можно предположить, что ими может стать размещение новых ракет наземного базирования на российском Дальнем Востоке.

Газета напоминает, что действие договора ДРСМД прекратилось в 2019 году, в связи с чем Россия нервничает в отношении американских ракет.

Главное новостное телеграфное агентство Японии Jiji Tsushin в материале "Россия предупреждает, что в случае размещения американских ракет в Японии предпримет ответные меры" сообщает о пресс-конференции 12 марта официального представителя МИД России Марии Захаровой. В материале цитируется заявление Захаровой о том, что "размещение Соединенными Штатами ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе окажет чрезвычайно дестабилизирующее влияние на глобальную безопасность и может вызвать новый виток гонки вооружений". Захарова указала, что "если в отношении России возникнут новые ракетные угрозы, мы обязательно предпримем необходимые ответные меры".

Японские СМИ и социальные сети наполнены сотнями комментариев японских читателей. Они весьма противоречивы по содержанию. К сожалению, под воздействием официальной пропаганды многие японцы делают резкие и даже агрессивные высказывания, ни в чем не принимающие российскую точку зрения. И все же робким ручейком в них пробиваются и призывы "понять Россию" и "отбросить односторонние проамериканские взгляды". "А вспомните "кубинский кризис"! Сквозь призму тех события реакция пережившей его России, может быть, и естественна!". "А вы уверены, что у нас так легко пройдет размещение этих американских ракет? Вы не забыли о том, какое может развернуться общественное сопротивление на местах, в том числе со стороны достаточно сильных местных органов самоуправления?" - задаются вопросами читатели.

Комментарии японских читателей

yas

А разве не должна Россия сначала приостановить наращивание своего собственного военного потенциала? Этим она сама создает угрозы для своих партнеров!

hat

Разве это не показательно, что в день 10-летия Великого восточного землетрясения 2011 года, унесшего в Японии столько жизней, Россия направляет два своих бомбардировщика Ту-95 и 6 самолетов сопровождения в облет акваторий Японского и Охотского морей в непосредственной близости от Японии? Японские силы самообороны были даже вынуждены поднимать на перехват истребители F-15 с баз в Мисаве, Комацу и других местах. Это еще раз свидетельствует о том, что нам нужно быть максимально настороже по отношению ко всем окружающим странам (за исключением Тайваня).

ywc

Нам нужно размещать у себя не простые ракеты. Направьте в сторону России 500 ядерных ракет!

А если сможете, то и ударьте! Превратите Россию в море огня!

e2c

При этом и Китай, и Россия, как бы оставляют за скобками вопрос о том, что сами усиливают свой ракетный потенциал. Так что нет ничего необычного в том, что Япония размещает у себя ракеты в ответ на такие же действия России.

А то получается, что Россия с Китаем делают, что хотят, нарушая международные правила, а другим странам-партнерам этого не позволяют!

nor

Это только Япония может испугаться российских угроз. На Америку они не действуют! Я сам японец, и могу сказать так: "Попробуйте-ка выполнить свои угрозы!"

zio

Пожалуй, пока такие смелые ответы в адрес России неуместны. Ведь в настоящее время мы ей проиграем. В конечном счете, нам нужно ядерное оружие!

Пора отбросить излишне оптимистичные расчеты на то, что, мол, Америка нам поможет.

В жизни все одинаково - и собственная защита, и защита семьи, и защита родины.

Пока у нас не станет больше решительного и смелого, реалистично мыслящего народа, нам Россию не победить! Нам нужно решительно исправлять наши пацифистские настроения, которые не дают нам даже изменить конституцию.

yka

Ответные меры? А какие такие ответные меры? Россия что, нанесет по нам военный удар? Думаю, сейчас это невозможно. Россия применит против нас экономические меры? Да нам от этого ни жарко, ни холодно. Мне все-таки интересно: что это могут быть за ответные меры, которыми Россия нам так усиленно грозит?

xhp

Японское правительство должно спешно разрабатывать политику по ослаблению России

Нужно создать в России множество независимых государств. В особенности необходимо отделить от России и сделать независимыми Сахалин и северные территории!

Японский МИД должен действовать по отрыву от России Сибири! Сибирь после войны поднимали принудительным трудом японские и немецкие военнопленные! Многие из них умерли там.

Все заинтересованные японские организации должны создавать материалы (в особенности фильмы и анимэ), показывающие захват Россией Маньчжурии, Курил и Сахалина. Эти фильмы нужно показывать русским!

nmw

Как следует понимать такие заявления российских властей? Как объявление Японии войны? Тогда тем более нам нужно разместить эти американские ракеты у себя, и посмотреть, что реально сможет сделать в связи с этим Россия!

Спасибо, что Россия пугает нас в условиях наличия в Японии слабых министров иностранных дел и силового блока! Это нам на заметку!

Пугать суверенную Японию - это верх наглости! С такой страной, как Россия, нельзя подписывать никаких мирных договоров!

vzk

Такие заявления российской стороны можно расценить не иначе, как вмешательством во внутренние дела Японии!

njt

Россия не имеет никакого права говорить японскому правительству, что ему разрешать, а что нет! Вопрос о размещении американских ракет на территории Японии - это двусторонний вопрос между США и Японией. Россия тоже делает у себя в стране только то, что хочет делать сама. И Япония будет поступать также!

KYO

Ответные меры? Если Америка поддастся этим угрозам, то проиграет!

Япония в ответ на эти российские заявления должна подвести под отношениями с Россией жирную черту!

Теперь пусть Россия попробует проводить на северных островах свои военные учения!

mite

Россия говорит о каких-то ответных мерах, не возвращая нам северные острова и всеми силами укрепляя свой военный потенциал на них. Вот если Россия вернет нам северные территории, перестанет патронировать Северной Корее и прекратит свою военную возню с Китаем, тогда для Японии и исчезнет необходимость в размещении новых американских ракет.

gmh

Ракеты в Японии для обороны. А со стороны окружающих стран они представляют собой угрозу нападения. Так что я полностью согласен с размещением новых американских ракет на территории нашей страны!

ss2

Россия уже давно нацелила на Японию свои ракеты средней дальности.

Вот что нам нужно сделать, так это разработать такие ракеты самим. Чтобы они не были американскими. Тогда и размещать их у себя мы сможем спокойно.

А вообще с нашим японским пацифизмом пора заканчивать!

gac

Ответные меры? Какие? (смех).

Россия превратилась в прислужницу Китая. От былой ядерной мощи времен холодной войны остались одни воспоминания. Страна дряхлеет. Породивший когда-то Китай Советский Союз (Россия) стала "младшим членом китайской мафии". И видеть это приятно!

tos

И кто грозит нам ответными мерами? Россия, экономика которой в несколько раз меньше японской? Да при желании Япония может легко перекрутить России шею!

kon

А вы уверены, что у нас так легко пройдет размещение этих американских ракет? Вы не забыли о том, какое может развернуться общественное сопротивление на местах, в том числе со стороны достаточно сильных местных органов самоуправления?

cka

Нужно на японской территории размещать не американское оружие, а японское! Например, наши собственные ракеты дальнего действия, которые уже разрабатываются. И сделать их ракетами воздушного базирования, чтобы меньше было протестов на местах!

AZ

А вспомните "кубинский кризис"! Сквозь призму тех события реакция пережившей его России, может быть, и естественна!

iga

Нужно не тревожиться понапрасну, а разрабатывать собственные вооружения. Тогда и волнений будет меньше!

anu

А все же, сам факт того, что Россия заговорила о каких-то ответных действиях, является свидетельством того эффекта, который производят на нее меры, сдерживающие российские амбиции!