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ВВС США опубликовали первые снимки бомбардировщика B-21 Raider за много лет

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B-21

ВВС США и Northrop Grumman опубликовали первые снимки нового бомбардировщика B-21 Raider. Фото сделаны в комбинации с художественными рендерами на фоне ангаров баз ВВС Эллсворт (шт. Южная Дакота), Уайтмен (шт. Миссури) и Дайс (шт. Техас).

B-21 Raider – первый новый бомбардировщик американских ВВС с 1988 года, со времен его предшественника B-2A Spirit. По замыслу разработчиков, B-21 сможет преодолевать ПВО потенциального противника, противостоять ЗРК С-400 и китайскому истребителю 5-го поколения J-20. Его вооружат высокоточными образцами обычного и ядерного оружия. Бомбардировщик построен по схеме «летающее крыло», гарантирующей ему малую заметность. Пока о новинке известно минимум информации, но она уже вызвала немало дискуссий о потенциальных возможностях B-21 Raider. По мнению экспертов, самолет, скорее всего, будет наиболее эффективен на средних и больших высотах. Он будет на две трети меньше своего предшественника по размеру и весу, а также располагать меньшим числом колес шасси. Как сообщает издание Aviation Week, у B-21 более короткий фюзеляж, а воздухозаборники выдвинуты чуть дальше вперед, чтобы увеличить внутренний объем для систем жизнеобеспечения экипажа, топливных баков, различных датчиков и оружия. Все вооружение будет находиться во внутренних отсеках. ВВС намерены заказать не менее 100 B-21, а по некоторой информации – 200 и более. Первый полет был запланирован на конец текущего года, но скорее всего произойдет уже в начале 2022-го.

B-21

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Страны
Китай
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
J-20
С-400 Триумф
Компании
Northrop Grumman
Проекты
Истребитель 5 поколения
Ядерный щит
ЯО
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