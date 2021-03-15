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ТАСС

В ЦПК сообщили, что космический полет Анны Кикиной произойдет в "обозримом будущем"

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Центр подготовки космонавтов
Центр подготовки космонавтов.
Источник изображения: Фото: Центр подготовки космонавтов/РОСКОСМОС

Начальник центра Павел Власов выразил надежду, что Кикина будет летать и в качестве бортинженера, и в качестве командира корабля

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Полет единственной женщины отряда космонавтов Роскосмоса Анны Кикиной состоится в обозримом будущем. Об этом сообщил начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК) Павел Власов.

"Это произойдет уже не очень нескоро, скажем так. <…> Это в обозримом будущем произойдет", - сказал Власов в эфире радио "Комсомольская правда".

Начальник ЦПК выразил надежду, что Кикина будет летать и в качестве бортинженера, и в качестве командира корабля в будущем. "Аню Кикину готовим как профессионального космонавта. Ее подготовка сильно отличается от подготовки участника космического полета", - сказал Власов в ответ на вопрос, нельзя ли отправить Кикину в качестве актрисы для съемок фильма "Вызов".

В июне прошлого года командир отряда космонавт Олег Кононенко сообщил, что единственная женщина в отряде космонавтов Роскосмоса может полететь на орбиту осенью 2022 года. В марте этого года Кикина сообщила, что точной информации о ее полете пока нет, она ждет назначения в экипаж.

В ноябре прошлого года гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин выложил в Twitter ролик, в котором сообщалось, что съемки первого художественного фильма в космосе запланированы на октябрь 2021 года. Космическая драма с рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Персоны
Рогозин Дмитрий
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