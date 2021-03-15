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Известия.ru

Космонавт Корсаков стал претендентом на полет на корабле Crew Dragon

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Источник изображения: Фото: gctc.ru

Космонавт Сергей Корсаков, который изначально должен был полететь в космос на «Союзе МС-18» в апреле, стал одним из первых российских претендентов на полет на американском корабле Crew Dragon. Об этом 14 марта сообщил начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК) Павел Власов.

По его словам, космонавт уже прошел необходимые мероприятия для изготовления космического снаряжения.

«Мы намереваемся выполнять полеты смешанными составами экипажей, то есть космонавт «Роскосмоса» — на Crew Dragon, а астронавт NASA — на нашем корабле. Сергей — один из первых претендентов, который полетит на Crew Dragon», — сказал Власов в эфире радио kp.ru.

На этой неделе «Роскосмос» заявил о выводе Корсакова из состава основного экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-18», вместо него назначен астронавт NASA Марк Ванде Хай.

12 февраля стало известно, что американские астронавты Челл Линдгрен и Боб Хайнс совершат полет на Международную космическую станцию в 2022 году в составе экипажа частного корабля Crew Dragon.

В феврале частная американская компания SpaceX объявила имя второго члена экипажа первого полностью коммерческого полета в космос корабля Crew Dragon. Им стала 29-летняя Хейли Арсенокс, бывшая пациентка клиники St. Jude Children's Research Hospital. В экипаже она займет место, условно получившее название «Надежда».

До конца года новейший корабль Crew Dragon совершит первый в истории полет без профессиональных астронавтов на борту. Сообщалось, что в миссию Inspiration войдут четыре космических туриста.

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Страны
Россия
США
Компании
NASA
SpaceX
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Проекты
МКС
Союз ПКК
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