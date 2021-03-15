Военные из 50 стран привились "Спутником V"

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Военные атташе из 50 стран, а также члены их семей сделали прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V", заявил начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Александр Кшимовский.

"Порядка 300 военных атташе и членов их семей из 50 стран решились на проведение прививочных мероприятий "Спутником V" с целью, так скажем, безопасного проведения как своих собственных мероприятий, так и каких-то международных переговоров", - сказал он в эфире программы "Военная приемка" телеканала "Звезда".

Массовая вакцинация "Спутником" ведется в российской армии. По данным Минобороны РФ на 13 марта, в войсках уже привито более 389 тысяч военнослужащих.

Как отмечал ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу, в армии РФ самый низкий уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией по России.