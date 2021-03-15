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РИА Новости

Российские десантники прибыли в Белоруссию на совместные учения

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Военнослужащий во время учений "Славянское братство - 2020"
Военнослужащий во время учений "Славянское братство - 2020".
Источник изображения: © Sputnik / Виктор Толочко

МИНСК, 14 мар — РИА Новости. Псковские десантники прибыли в Белоруссию на совместные учения, которые пройдут с 14 по 27 марта, сообщила пресс-служба белорусского Минобороны в Telegram-канале.

Военнослужащие 234-го десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск примут участие в совместном батальонном тактическом учении с одним из подразделений 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.

Как заявил заместитель командира гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ — начальник воздушно-десантной службы гвардии полковник Роман Самохин, российские военные намерены продемонстрировать белорусским коллегам все свои наработки, а также поделиться опытом.

Учения десантников пройдут на полигоне "Осиповичский" в Могилевской области. Предстоят три этапа: парашютно-десантный батальон отработает ведение специальных действий, преодоление водной преграды с дальнейшим выходом на боевую стрельбу днем и ночью. С российской стороны в учениях будут участвовать около ста человек.

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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Проекты
Военные учения
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