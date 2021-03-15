Следующая экспедиция на МКС будет продленной из-за съемок фильма

Москва. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Следующая экспедиция на Международной космической станции (МКС) будет продленной, сообщил начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Павел Власов.

"Этот полет будет продленным, скажем так", - сказал Власов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

По его словам, командир следующей экспедиции Олег Новицкий вернется на Землю в октябре, два члена экипажа - Марк Ванде Хай и Петр Дубров останутся на орбите на более продолжительную экспедицию, через один корабль, "потому что в ближайшем после этого старта корабле полетят командир и два участника космического полета".

"Речь не идет, что они летят на два срока, но какой-то продленный срок будет, безусловно", - сказал Власов.

В состав экипажа корабля "Союз МС-18" включены Олег Новицкий, Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай. Их дублерами станут космонавты "Роскосмоса" Антон Шкаплеров, Олег Артемьев и астронавт NASA Энн МакКлейн.