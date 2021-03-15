Войти
Интерфакс-АВН

Следующая экспедиция на МКС будет продленной из-за съемок фильма

Разделы: Космонавтика
213
0
0
Сотрудник Центра подготовки космонавтов. Архивное фото
Сотрудник Центра подготовки космонавтов. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Москва. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Следующая экспедиция на Международной космической станции (МКС) будет продленной, сообщил начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Павел Власов.

"Этот полет будет продленным, скажем так", - сказал Власов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

По его словам, командир следующей экспедиции Олег Новицкий вернется на Землю в октябре, два члена экипажа - Марк Ванде Хай и Петр Дубров останутся на орбите на более продолжительную экспедицию, через один корабль, "потому что в ближайшем после этого старта корабле полетят командир и два участника космического полета".

"Речь не идет, что они летят на два срока, но какой-то продленный срок будет, безусловно", - сказал Власов.

В состав экипажа корабля "Союз МС-18" включены Олег Новицкий, Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай. Их дублерами станут космонавты "Роскосмоса" Антон Шкаплеров, Олег Артемьев и астронавт NASA Энн МакКлейн.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
NASA
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Проекты
МКС
Союз ПКК
Похожие новости
20.04.2020
Глава NASA поблагодарил "Роскосмос" за безопасное возвращение американских астронавтов на Землю
20.04.2020
Встречали в масках: как возвращался экипаж «Союза МС-15»
31.03.2020
Рогозин провел совещание в формате видеоконференции по запуску нового экипажа на МКС
31.10.2019
По просьбе США американец заменит японца в следующем экипаже МКС - источник
10.10.2019
Существенных замечаний к работе робота FEDOR на МКС нет - космонавт Овчинин
29.11.2016
Космос по-китайски
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.03 08:50
  • 73
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 15.03 06:57
  • 2
Эксперт: МиГ-35 – истребитель для завоевания превосходства в воздухе
  • 15.03 06:38
  • 167
В чем обновленные украинские Т-64 и Т-80 превосходят старые танки Донбасса
  • 15.03 06:32
  • 1
Американские подлодки получат «летающие перископы»
  • 15.03 06:12
  • 2
День (Украина): в чем заключается сила глобальной Британии
  • 15.03 06:12
  • 1
Всплеск новой военной революции
  • 15.03 05:58
  • 13
Российские «Прорыв» и «Армату» сравнили
  • 15.03 05:34
  • 26
Российские военные получили партию новых танков Т-90М
  • 15.03 05:23
  • 1
Воздушные силы Украины хотят F-35
  • 15.03 04:57
  • 13
«Тайфуны» получат самые мощные радары АФАР
  • 15.03 04:51
  • 5
«Хит сезона» – российский Т-90М
  • 15.03 02:07
  • 1
В МО рассказали, что другие страны часто просят открыть у них представительство ведомства
  • 15.03 02:07
  • 1
ФСВТС сообщила, что портфель заказов на российское оружие сохранился на уровне $50-55 млрд
  • 15.03 02:06
  • 1
В Крыму пройдут учения десантников, горных стрелков и военных моряков
  • 14.03 22:22
  • 47
Забытый проект: МиГ-31М мог стать самым боеспособным самолетом в мире