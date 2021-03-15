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Астронавты в открытом космосе работали без выходных

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Источник изображения: vpk-news.ru

Американские астронавты Виктор Гловер и Майкл Хопкинс в субботу успешно завершили многочасовой выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для проведения ремонтно-монтажных работ на ее поверхности, сообщило NASA.

Выход астронавтов начался в 08:14 по времени Восточного побережья США (в 16:14 МСК), когда их скафандры в шлюзе Quest американского сегмента станции были переведены в режим автономного питания. Через 6 часов 47 минут они вернулись на станцию, завершив выполнение задания.

Астронавты провели новые кабели для повышения эффективности работы системы охлаждения, подключили кабели электропитания к платформе Bartolomeo на европейском модуле Columbus.

Кроме того, они заменили блок передатчика беспроводной видеосвязи на модуле Unity, а также провели кабели для подключения к Интернету двух камер высокого разрешения на ферме станции и смонтировали подпорку на тепловую крышку шлюза Quest, чтобы предотвратить ее «выдувание» остаточной атмосферой при открытии люка.

Это уже четвертый в текущем году выход членов экипажа за борт МКС и 237-й в истории станции, говорит Интерфакс.

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Страны
США
Проекты
ИТ
МКС
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