Астронавты в открытом космосе работали без выходных

Американские астронавты Виктор Гловер и Майкл Хопкинс в субботу успешно завершили многочасовой выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для проведения ремонтно-монтажных работ на ее поверхности, сообщило NASA.

Выход астронавтов начался в 08:14 по времени Восточного побережья США (в 16:14 МСК), когда их скафандры в шлюзе Quest американского сегмента станции были переведены в режим автономного питания. Через 6 часов 47 минут они вернулись на станцию, завершив выполнение задания.

Астронавты провели новые кабели для повышения эффективности работы системы охлаждения, подключили кабели электропитания к платформе Bartolomeo на европейском модуле Columbus.

Кроме того, они заменили блок передатчика беспроводной видеосвязи на модуле Unity, а также провели кабели для подключения к Интернету двух камер высокого разрешения на ферме станции и смонтировали подпорку на тепловую крышку шлюза Quest, чтобы предотвратить ее «выдувание» остаточной атмосферой при открытии люка.

Это уже четвертый в текущем году выход членов экипажа за борт МКС и 237-й в истории станции, говорит Интерфакс.