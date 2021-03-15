Английские танки «неэффективны» против русских

Артиллерийская дуэль танковых подразделений Великобритании и России в случае вооруженного конфликта с большой вероятностью закончится не в пользу военных Соединенного Королевства.

К такому выводу пришли авторы доклада, подготовленного комитетом по вопросам обороны Палаты общин британского парламента, выдержки из которого привело информагентство PA, сообщает Eadaily.

«Если бы британской армии в ближайшие несколько лет пришлось сражаться с равным противником, под которым подразумевается Россия, в Восточной Европе, наши солдаты, безусловно оставаясь одними из лучших в мире, к глубокому стыду были бы вынуждены вести бой, используя устаревающую и устаревшую бронетехнику. Многим из этих машин больше 30 лет, у них очень низкая механическая надежность, по огневой мощи они крайне серьезно проигрывают современным артиллерийским и ракетным системам и постоянно не получают достаточной поддержки с воздуха», - говорится в документе.

Его авторы приходят к выводу, что подобное противостояние могло бы закончиться «совсем не обязательно в пользу британской армии».

По их оценкам, в своем нынешнем виде британский парк бронетехники не позволяет Соединенному Королевству вносить «эффективный вклад» в сдерживание России сухопутными силами НАТО. Комитет также пришел к выводу, что на модернизацию или замену техники, стоящей сейчас на вооружении ВС королевства, уйдет как минимум четыре года, прежде чем в распоряжении британских военных окажется хотя бы одно танковое подразделение, готовое к ведению боя в современных условиях.