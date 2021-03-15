Европа отстает: модернизация войск США ведет к неравенству в НАТО

Новые концепции вооруженных сил США усиливают технологическое несоответствие в НАТО

США готовятся внедрить в вооруженных силах концепцию многодоменных операций, после чего Соединенные Штаты перейдут на новый уровень сложности ведения вооруженной борьбы. Такая модернизация, однако, увеличивает технологическое неравенство внутри НАТО, что грозит новыми проблемами для остальных государств-участников Североатлантического альянса.

Модернизация вооруженных сил США, заданная в документе TRADOC 525-3-1 «Сухопутные войска США в многодоменных операциях 2028» подразумевает, что возможная будущая битва в Европе пройдет по так называемому сценарию «атака свершившегося факта». «[Она] предназначена для быстрого достижения военных и политических целей, а затем для быстрой консолидации этих достижений, так что любая попытка повернуть вспять действия Соединенных Штатов повлечет за собой неприемлемые затраты и риск», - цитирует документ Defense News.

При таком раскладе на театре военных действий находятся ограниченные силы США, и вооруженная борьба на начальной стадии вооруженного конфликта будет существенно зависеть от боевых возможностей восточноевропейских сил НАТО.

Сочетание высокого и низкого уровня готовности к ведению боевых действий в альянсе состоит из очень боеспособных, но небольших по численности подразделений быстрого реагирования из основных стран НАТО и региональных дружественных сил с существенно меньшими боевыми и оперативными возможностями.

Отмобилизованные в особый период подразделения и резервы восточноевропейских государств-участников НАТО во время будущей войны в значительной степени соответствуют стандартам 1990-х годов с частичной модернизацией коммуникационных и технических систем. Даже если союзники по НАТО реализуют инициативы по модернизации и заменят свое устаревшее вооружение и военную технику на современные образцы, на это им потребуется не менее двух десятилетий.

В данном случае речь идет об оружии, доставшемся НАТО после окончания «холодной войны» и к нему, в частности, относятся танки типа T-72, бронетранспортеры БТР-80, боевые машины пехоты БМП-1 и -2.

Небольшие восточноевропейские страны НАТО, как правило, быстрее осуществляют программы модернизации из-за ограниченного количества боевой техники, но они все еще сталкиваются с проблемой интеграции разнообразного оружия, унаследованного от Организации Варшавского договора - своеобразных излишков «холодной войны».

Проблема заключается в интеграции Североатлантического альянса в концепцию многодоменных операций (МДО) и в создании «боеспособных, сплоченных боевых сил», пишет Defense News. В концепции МДО основная идея состоит в том, чтобы дезинтегрировать войска (силы) противника, вести инициативные и самостоятельные боевые действия, переместить вооруженную борьбу вглубь вражеской территории.

Определение дезинтеграции представлено в документе TRADOC 525-3-1 следующим образом: «Под дезинтеграцией понимается нарушение согласованности действий противника путем уничтожения или нарушения функционирования подкомпонентов его вооруженных сил. К ним относятся средства управления и контроля, сбора разведданных. Первоочередным считается вывод из строя критически важных узлов, ухудшение способности неприятеля проводить операции, приводящее к быстрому снижению боевых возможностей противника или воли противника продолжать вооруженную борьбу».

По мнению американских аналитиков, внедрение многодоменных операций в рамках НАТО требует реализации этой концепции именно в объединенных вооруженных силах НАТО, а не только ВС США.

Концепция дезинтеграции имеет аналогичное содержание и в разработках российской военной мысли и военной доктрине, определяемое как дезорганизация, считают в Defense News.

Как пишет издание, исторически сложилось так, что российская доктрина была сосредоточена на использовании способности войск координировать свои действия, стремиться окружить силы противника и поддерживать быстрое продвижение атакующих частей вглубь территории противника, стремясь к краху обороны неприятеля. С точки зрения России, ключом к успеху атаки свершившегося факта является ее способность расстраивать совместные операции ОВС НАТО с участием США и использовать неспособность НАТО создать согласованную многонациональную и технологически разнообразную боевую мощь.

Было бы не слишком надуманным предположить, что российское руководство видит возможность в использовании неспособности НАТО координировать и интегрировать все необходимые элементы в вооруженной борьбе, считают военные обозреватели на Западе.

Сохраняющееся беспокойство вызывает и то, как дальнейшие технологически продвинутые и доктринально сложные силы США могут получить рычаги воздействия, заложенные в эти достижения, если сражения начального периода войны будут происходить в оперативной среде, в которой быстро мобилизованные восточноевропейские силы НАТО отстают от США на два технологических поколения.

Ситуация усугубляется и тем обстоятельством, что российская концепция дезорганизации, похоже, направлена на то, чтобы использовать в своих интересах раздробленность войск НАТО.

В 1970-е годы интеграция в НАТО была проще, когда в него входили крупные формирования блока в Западной Германии, и налицо было существенно меньшее количество государств-участников альянса.

Многонациональные силы НАТО в тот период постоянно проводили учения и активно взаимодействовали между руководителями, частями и соединениями, специалистами в области оперативно-стратегического планирования. Даже в те времена советские/российские концепции заключались в том, чтобы прорвать оборонительные рубежи альянса, и выйти в глубину стратегической обороны противника.

В свете увеличивающегося технического несоответствия между вооруженными силами государств-участников НАТО в многонациональных силах и потенциального рассогласования доктринальных установок, усиливается заинтересованность России в использовании этих выгодных для нее условий.

Будущий бой будет происходить не в национальном тренировочном центре, считает Defense News. Если это произойдет в Восточной Европе, это будет битва с участием европейских союзников из множества стран альянса на местности, которую они знают лучше. Вступая в новую эру соперничества великих держав, США привносят способности, возможности и технологии, которые обеспечат успех миссии НАТО, если они будут хорошо интегрированы в многонациональные объединенные вооруженные силы.

Как ранее писала «Газета.Ru», в настоящее время между Россией и коллективным Западом взаимоотношения находятся далеко не в лучшем состоянии. Вместе с тем между РФ и США нет таких острых противоречий (идеологического, экономического, территориального, религиозного характера), которые могли бы быть разрешены исключительно в ходе военных действий на Европейском континенте.

«Чтобы полагать возможным вторжение с Востока и тем более длительное ведение боевых действий между Россией и НАТО с применением только конвенциональных средств поражения, надо совершенно не учитывать определенную оперативно-стратегическую компоненту. Москва в настоящее время на порядок, а то и на два уступает Североатлантическому альянсу по боевому и численному составу войск (сил), по запасам материальных средств, и в целом по совокупному военно-экономическому потенциалу», - считает экс-замначальника Главного оперативного управления генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

По мнению военачальника, гипотетическое столкновение между Востоком и Западом даже в начальный период войны может достаточно быстро привести к обмену ракетно-ядерными ударами. Именно это и станет «атакой свершившегося факта».

В целом, с пониманием можно отнестись только к одному факту - технологически вооруженные силы США действительно существенно превосходят своих союзников по НАТО.

Это со всей убедительностью продемонстрировала еще операция Соединенных Штатов в рамках интервенции в Ливии сил международной коалиции Odyssey Dawn, проведенная с 19 по 31 марта 2011 года, и с тех пор положение в альянсе изменилось мало.

Михаил Ходаренок