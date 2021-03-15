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Российская газета

Против кого угодно: эксперт из США назвал четыре преимущества Су-57

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Источник изображения: Сергей Бобылев/ТАСС

В США выделили основные преимущества российского многофункционального истребителя пятого поколения Су-57.

Известный эксперт из США Питер Сучиу в публикации для 19FortyFive уже в заголовке материала признал, что Су-57 "готов к войне против кого угодно". По его мнению, эта машина является потенциально опасным противником в небе, поскольку сочетает в себе четыре важных фактора: скрытность, скорость, современное вооружение и новейшую электронику.

Благодаря новым двигателям, Су-57 по скоростным характеристикам значительно превосходит Су-27.

"Су-57 может летать со скоростью 2 Маха без форсажа", - говорится в публикации.

При изготовлении истребителя использованы технологии малозаметности, при этом он отличается сверхманевренностью и усовершенствованной авионикой.

"Су-57 сочетает в себе функции штурмовика и истребителя, а использование композитных материалов, инновационных технологий и аэродинамическая конфигурация истребителя обеспечивают ему низкий уровень заметности. Композитные материалы позволили уменьшить количество деталей, а также вес машины. Помимо скорости и низкой радиолокационной заметности, Су-57 является хорошо вооруженным и боеспособным самолетом", - отмечает Питер Сучиу.

Истребитель имеет большие внутренние отсеки, в которых можно разместить современное ракетное вооружение. Отмечается, что самолет оснащен самым современным радиоэлектронным оборудованием, включая мощный бортовой компьютер и продвинутую радиолокационную систему.


Михаил Русин

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Страны
Россия
США
Продукция
ПАК ФА
Су-27
Проекты
Истребитель 5 поколения
ИТ
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