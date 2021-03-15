Что делать, если танк боится грязи?

Как моют бронетехнику в Германии, США, Великобритании и России

Как известно, танки грязи не боятся, но на самом деле это не так. Умеючи можно утопить в грязи самую мощную боевую машину, да и побочные эффекты от купания в жиже могут быть самые разные — от испорченных приборов до расстроенного неопрятным внешним видом своих подчиненных комбата. Поэтому, скорее, грязи боятся не танки, а их экипажи. Воспринимать ролик этот серьёзно не стоит, но можно отметить, что современное оборудование позволит быстро отмыть любой самый грязный танк без вёдер и тряпок.