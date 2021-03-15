В Великобритании описали исход военного конфликта с Россией

Столкновение подразделений бронетехники Великобритании в случае вооруженного конфликта с Россией закончится поражением Соединенного Королевства, говорится в докладе комитета по вопросам обороны Палаты общин. Документ размещен на сайте британского парламента.

По мнению авторов доклада, ситуация развернется "не в пользу британской армии" из-за устаревшей техники.

- Если в ближайшие несколько лет Великобритании пришлось бы сражаться с равным противником в Восточной Европе, под которым подразумевается Россия, наши солдаты, безусловно, оставаясь одними из лучших в мире, к глубокому стыду были бы вынуждены вести бой, используя устаревающую и устаревшую бронетехнику. Многим из этих машин больше 30 лет, у них очень низкая механическая надежность, по огневой мощи они крайне серьезно проигрывают современным артиллерийским и ракетным системам и постоянно не получают достаточной поддержки с воздуха, - отмечается в документе.

Составители доклада пришли к выводу, что британская техника в нынешнем состоянии не позволяет вносить эффективный вклад в сдерживание России сухопутными силами НАТО. На модернизацию или замену бронетехники потребуется минимум четыре года. А обновление парка бронемашин уже сильно запоздало из-за бюрократических проволочек. При этом российские вооруженные силы сумели получить современные технические средства.

- С конца 1980-х годов техническая составляющая армии Великобритании характеризуется все большим устареванием и сокращением числа бронемашин. Если в 1990 году у нас было 1200 основных боевых танков, сегодня осталось 227, и они нуждаются в срочной модернизации, - утверждают авторы.

Британские парламентарии упомянули и новейший российский танк "Армата", а также создание инновационной брони для находящихся на вооружении боевых машин. По их мнению, танк Challenger 2 не может противостоять "новой угрозе" и в целом уступает машинам союзников по НАТО.

Тимур Алимов