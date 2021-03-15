Войти
РИА Новости

В Британии описали сценарий войны с Россией

438
0
0
Танки Т-72 во время командно-штабных учений "Кавказ-2020" на полигоне "Раевский" в Новороссийске
Танки Т-72 во время командно-штабных учений "Кавказ-2020" на полигоне "Раевский" в Новороссийске.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Комитет по обороне Палаты общин Великобритании опубликовал отчет, посвященный состоянию бронетанковых подразделений вооруженных сил страны, с описанием сценария возможного военного конфликта между королевством и Россией. Документ опубликован на сайте парламента.

"Если бы британской армии пришлось сражаться с равным противником, под которым подразумевается Россия, в Восточной Европе в ближайшие несколько лет, наши солдаты, будучи, несомненно, все еще одними из лучших в мире, к глубокому стыду были бы вынуждены идти в бой, используя устаревающую и даже устаревшую бронетехнику. Многим из этих машин больше 30 лет, у них очень низкая механическая надежность, по огневой мощи они крайне серьезно проигрывают современным артиллерийским и ракетным системам и постоянно не получают достаточной поддержки с воздуха", — говорится в документе.

По мнению британских парламентариев, министерство обороны страны и армейское руководство знали о необходимости обновления парка военной техники. Но провал направленных на это программ привел к дальнейшему устареванию эксплуатируемых моделей. Это, в свою очередь, "влияет на общий потенциал и боевую мощь армии, особенно перед лицом потенциального равного противника, такого как Россия", отмечается в отчете.

"С окончания холодной войны в конце 1980-х годов парки боевых машин армии характеризовался все большим устареванием и все большим сокращением числа (машин. — Прим. ред.). В 1990 году у Великобритании было 1200 основных боевых танков, сегодня — 227, и те что остались, нуждаются в срочной модернизации", — говорится в докладе.

Кроме того, парламентарии упомянули новейший танк "Армата" и создание в России улучшенной брони для других боевых машин, находящихся на вооружении. Составители отчета выражают сомнения насчет способности британского танка Challenger 2 "противостоять этой новой угрозе". Кроме того, отмечается, что он также уступает и аналогичным боевым машинам стран-союзников по НАТО.

Помимо этого, в отчете приводится анализ, проведенный бригадным генералом Беном Барри. Он пришел к выводу, что специальная сокращенная дивизия, которая должна быть создана к 2025 году, "не сможет победить современную российскую бронетанковую дивизию, а скорее окажется превзойденной".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Продукция
Challenger 2
Армата
Проекты
NATO
Похожие новости
15.03.2021
В Великобритании описали исход военного конфликта с Россией
14.06.2018
"Леопард 2" нуждается в преемнике: вымирают ли большие танки?
16.03.2016
Экспорт вооружений: «смена поколений» неизбежна
10.09.2015
Танки в обозримой перспективе останутся решающим фактором успеха при проведении наземных операций на ТВД
07.09.2015
Самые современные и мощные танки в мире
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.03 08:50
  • 73
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 15.03 06:57
  • 2
Эксперт: МиГ-35 – истребитель для завоевания превосходства в воздухе
  • 15.03 06:38
  • 167
В чем обновленные украинские Т-64 и Т-80 превосходят старые танки Донбасса
  • 15.03 06:32
  • 1
Американские подлодки получат «летающие перископы»
  • 15.03 06:12
  • 2
День (Украина): в чем заключается сила глобальной Британии
  • 15.03 06:12
  • 1
Всплеск новой военной революции
  • 15.03 05:58
  • 13
Российские «Прорыв» и «Армату» сравнили
  • 15.03 05:34
  • 26
Российские военные получили партию новых танков Т-90М
  • 15.03 05:23
  • 1
Воздушные силы Украины хотят F-35
  • 15.03 04:57
  • 13
«Тайфуны» получат самые мощные радары АФАР
  • 15.03 04:51
  • 5
«Хит сезона» – российский Т-90М
  • 15.03 02:07
  • 1
В МО рассказали, что другие страны часто просят открыть у них представительство ведомства
  • 15.03 02:07
  • 1
ФСВТС сообщила, что портфель заказов на российское оружие сохранился на уровне $50-55 млрд
  • 15.03 02:06
  • 1
В Крыму пройдут учения десантников, горных стрелков и военных моряков
  • 14.03 22:22
  • 47
Забытый проект: МиГ-31М мог стать самым боеспособным самолетом в мире