В Британии описали сценарий войны с Россией

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Комитет по обороне Палаты общин Великобритании опубликовал отчет, посвященный состоянию бронетанковых подразделений вооруженных сил страны, с описанием сценария возможного военного конфликта между королевством и Россией. Документ опубликован на сайте парламента.

"Если бы британской армии пришлось сражаться с равным противником, под которым подразумевается Россия, в Восточной Европе в ближайшие несколько лет, наши солдаты, будучи, несомненно, все еще одними из лучших в мире, к глубокому стыду были бы вынуждены идти в бой, используя устаревающую и даже устаревшую бронетехнику. Многим из этих машин больше 30 лет, у них очень низкая механическая надежность, по огневой мощи они крайне серьезно проигрывают современным артиллерийским и ракетным системам и постоянно не получают достаточной поддержки с воздуха", — говорится в документе.

По мнению британских парламентариев, министерство обороны страны и армейское руководство знали о необходимости обновления парка военной техники. Но провал направленных на это программ привел к дальнейшему устареванию эксплуатируемых моделей. Это, в свою очередь, "влияет на общий потенциал и боевую мощь армии, особенно перед лицом потенциального равного противника, такого как Россия", отмечается в отчете.

"С окончания холодной войны в конце 1980-х годов парки боевых машин армии характеризовался все большим устареванием и все большим сокращением числа (машин. — Прим. ред.). В 1990 году у Великобритании было 1200 основных боевых танков, сегодня — 227, и те что остались, нуждаются в срочной модернизации", — говорится в докладе.

Кроме того, парламентарии упомянули новейший танк "Армата" и создание в России улучшенной брони для других боевых машин, находящихся на вооружении. Составители отчета выражают сомнения насчет способности британского танка Challenger 2 "противостоять этой новой угрозе". Кроме того, отмечается, что он также уступает и аналогичным боевым машинам стран-союзников по НАТО.

Помимо этого, в отчете приводится анализ, проведенный бригадным генералом Беном Барри. Он пришел к выводу, что специальная сокращенная дивизия, которая должна быть создана к 2025 году, "не сможет победить современную российскую бронетанковую дивизию, а скорее окажется превзойденной".