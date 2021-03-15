Вертолетная афера на Одесском авиационном заводе

Украинские военно-промышленные новости, традиционно, впечатляют своей диковатостью. Очередным актом в этом театре абсурда на Украине стал скандальный вопрос о якобы организации производства американских вертолетов на государственном предприятии "Одесский авиационный завод" (бывший 562-й авиаремонтный завод Министерства обороны СССР).

Характерно, что на заглавной странице сайта американской компании Southwest Florida Aviation International ее деятельность иллюстрируется фотографией двух вертолетов SW205A1, "ремануфактуризированных" для испанской авиакомпании Helinatura (ныне TAF Helicopters) еще в 1992 году. Борт слева (американская регистрация N7042N) являлся капитально отремонтированным бывшим вертолетом Bell UH-1 Iroquois вооруженных сил США (военный номер 64-13667, серийный номер 4374, постройки 1965 года), а борт справа (американская регистрация N43162) - отремонтированным вертолетом Bell 205A-1 (серийный номер 30011, постройки 1968 года). Оба вертолета с начала 2000-х годов неоднократно меняли владельцев, и последние несколько лет, по известным данным, не эксплуатируются (с) Southwest Florida Aviation International

Напомним, что 26 февраля 2021 года во время рабочего визита на Одесский авиационный завод нового генерального директора украинского государственного концерна "Укроборонпром" Юрия Гусева, последним было заявлено, что на одесском предприятии "планируется запуск лицензированного производства американских многоцелевых вертолетов Bell UH-1 Iroquois". При этом Гусев заявил, что "организация производства сегодня находится на завершающей стадии. Первый борт должен быть изготовлен уже к 30-летию независимости Украины", то есть летом 2021 года, и что "проект финансируется за счет инвестиционных средств".

Поскольку производство "классических" версий вертолета UH-1 Iroquois (UH-1H и т.п.) было прекращено американской компанией Bell Helicopters еще в 1987 году, то сразу возник вопрос, что именно и для чего "Укроборонпром" собирается "производить" в Одессе. В последующем Гусев и "Укроборонпром" выдали ряд невнятных и противоречивых "пояснений" по этому поводу, еще больше запутывавших ситуацию. Так, 5 марта "Укроборонпром" заявил, что еще в 2017 году между ним и "американской стороной" был подписан "меморандум о сотрудничестве по производству вертолетов типа Iroquois на территории Украины. Однако договор о неразглашении информации не позволяет ни одной из сторон сообщать детали существующих договоренностей".Тем временем компания Bell (в составе корпорации Textron) и Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) в своих заявлениях отрицали наличие каких-либо договоренностией с украинской стороной по совместному производству вертолетов.

Последние публикации в украинских СМИ прояснили данную историю - оказывается, речь идет о типичной для украинского ВПК последних лет аферисткой негоции, центральную роль в которой играет созданная в 2015 году в штате Делавэр (известном, как американский "оффшор") "американская корпорация" Aviastar Invest Corporation, президентом которой с 2017 года является эмигрировавший ранее в США с Украины некий Геннадий Креймерман, проживающий в Нью-Йорке в Бруклине (sic). Креймерману также принадлежат ООО "Авиастар Инвест Украина", которое зарегистрировано в жилом доме на Борщаговской улице в Киеве, и ООО "Авиапроминвест" в Одессе. Вице-президентом (и, видимо, фактическим главой) "американской корпорации" Aviastar Invest Corporation является некий Григорий Шимширьян, предположительно, имеющий несколько гражданств, и о котором известно, что он является также "помощником-консультантом на общественных началах" народного депутата Украины Федора Вениславского от пропрезидентской фракции "Слуга народа", являющегося членом комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Теперь Шимширьян выступает в качестве "представителя пула компаний-инвесторов" в составе Aviastar Invest Corporation (США), DISTAR CZ as (Чехия) и Southwest Florida Aviation International (США). На состоявшемся 11 марта заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, Шимширьян заявил, что "наша группа компаний" уже "провела переговоры и с министерством обороны [Украины], на уровне заместителя министра, и с Советом национальной безопасности и обороны [Украины]", и что на Одесском авиационном заводе планируется крупноузловая сборка вертолетов американской компании Southwest Florida Aviation International.

Шимширьян заявил, что "…задача, которую нам поставили, это успеть собрать два вертолета - SW205 и новую модернизацию 205Т, с двумя двигателями, - с "Укроборонпромом", в рамках заключенного с Одесским авиазаводом договора о совместной деятельности. И на 30-летие независимости Украины осуществить подъем этого вертолета".Слова Шимширьяна подтвердил на заседании заместитель генерального директора "Укроборонпрома" по производству Игорь Фоменко: "Мы вместе разработали карту имплементации этого проекта, которая состоит из нескольких частей. Первая - это изготовление одного или двух вертолетов на территории Одесского авиазавода до 30-летия независимости в гражданской версии. Вторая - создание КБ на Одесском авиазаводе, которое при необходимости сможет вносить необходимые изменения в эти вертолеты", и далее: "Потом будет сделано совместное конструкторское бюро, под заказ вооруженных сил Украины или Национальной гвардии, согласно ТТЗ, будет способно доработать конструкцию. Если надо, обеспечить нужное вооружение и доработать до военной версии этого вертолета". Ну и, конечно же, "локализизация до 50% планируется на протяжении 3-5 лет".

Таким образом, негоция сводится к организации при посредничестве подставных контор Шимширьяна якобы "сборки" на Одесском авиационном заводе вертолетов американской компании Southwest Florida Aviation International (SWFA). Последняя является cуществующей с 1982 года во Флориде небольшой авиаремонтной компанией, осуществляющей сервисную поддержку и ремонт вертолетов типов Bell UH-1, Bell 204, Bell 205, Bell 212, а также владеющей правами на восстановление и "ремануфактуризацию" старых вертолетов Bell 204B (реализуемых компанией под обозначениями SW204 и SW204HP) и Bell 205A и А-1 (реализуемых под обозначениями SW205 и SW205A-1, а также SW205T - под последней, как можно понять, подразумевается переделка Bell 205А в аналог Bell 212 с двумя двигателями). На данные "ремануфактуризации" SWFA имеет американские сертификаты типа FAA.

Реально, видимо, "производство" вертолетов SWFA велось в небольших количествах, а в последние годы сведения об их продажах вообще отсутствуют (что неудивительно, с учетом полной устарелости базовых моделей, давно снятых с производства на Bell). Анализ известных регистров дает единичные наличия вертолетов SW в гражданском вертолетном парке США. Судя по всему, основным рынком сбыта "ремануфактуризированных" вертолетов SWFA ранее были гражданские и парамилитарные заказчики в Латинской Америке (показательно, что помимо американского сертификата, вертолеты SW имеют также сертификат типа авиационных властей Доминиканской Республики).

В свете отсутствия данных о поставках вертолетов SW в последние годы, похоже, что Украина видится для руководства SWFA последним возможным рынком сбыта для "продукции" компании. Сведения об "окучивании" украинских властей относительно возможной продажи им вертолетов SW прослеживаются на украинских ресурсах с 2015 года. Скорее всего, Aviastar Invest Corporation Шимширьяна была создана тогда же именно в качестве подставной фирмы-посредника для продвижения интересов SWFA на Украине, и сейчас эта деятельность увенчалась определенным успехом. Разумеется, ни о какой серьезной "сборке" вертолетов SW на Одесском авиационном заводе речи быть не может, и там будет осуществляться "прикручивание шильдиков" на импортируемые старые вертолеты, которые SWFA будет скупать с различных помоек.

Конечно, остается вопрос наличия рынка (что гражданского, что военного) на Украине для вертолетов SW. В принципе, эти машины по уровню вполне соответствуют шедеврам "украинского вертолетостроения "в виде Ми-2МСБ и Ми-8МСБ. С другой стороны, эксплуатация старых "ремануфактуризированных" вертолетов американских типов, скорее всего, превратится в логистический кошмар с высокими расходами, так что закупка вертолетов SW для государственных или военных заказчиков на Украине может быть вызвана только чисто коррупционными мотивами.

Впрочем, и так очевидно, что вся история с вертолетами Шимширьяна на Украине носит чисто аферистский характер, и по сути воспроизводит уже известную историю с организацией "Укроборонпромом" "совместного производства" то аэростатов, то сторожевых вышек, то 5,56-мм автоматических винтовок "М16 модели WAC47" совместно с американской компанией Aeroscraft эмигрировавшего в США из Львова в начале 1990-х годов Игоря Пастернака.

Показательно, что несмотря ведущуюся на Украине под руководством западных "партнеров" усиленную "борьбу с коррупцией", включая создание множества антикоррупционных структур под западным кураторством, эта коррупция, очевидна, приобрела на Украине грандиозные и всеохватные размеры, включая и оборонно-промышленную сферу, где, похоже, основные принимаемые решения носят полностью коррупционный характер. Характерно, что после семи лет "войны с агрессором" на Украине до сих пор отсутствуют производства патронов и снарядов, зато сменяющееся как в чехарде руководство "Укрборонпрома" и других украинских военно-промышленных структур усердно занимается какой угодно фантасмагорической деятельностью очевидно аферистского и коррупционного толка.