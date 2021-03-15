Ученые предложили создать банк спермы на Луне

Ученые из Университета Аризоны (США) предложили создать на Луне банк спермы на случай гибели Земли. Об этом пишет New York Post.

Исследователи хотят отправить на естественный спутник образцы репродуктивных клеток 6,7 миллиона видов живых организмов, в том числе и человека. Предполагаемый «ковчег» планируется сохранить под поверхностью Луны.

Как заявил ученый Университета Аризоны Джекан Тханга (Jekan Thanga) в ходе аэрокосмической конференции Института инженеров электротехники и электроники, сегодня на Земле нестабильная обстановка из-за стихийных бедствий, засухи, астероидов и возможности начала ядерной войны. Поэтому, считает он, необходимо сохранить жизнь в том многообразии, в каком мы ее знаем.

Хранилище с биоматериалом предполагается создать в лунных лавовых трубках — тоннелях глубиной до 100 метров, что позволит защитить образцы от перепадов температур, метеоритов и радиации. В банке можно хранить по 50 образцов репродуктивных клеток каждого вида. Для их перевозки потребуется 250 запусков ракет.

Ранее международная группа астрономов обнаружила, что знаменитая экзопланета, вращающаяся вокруг звезды GJ 1132, потеряла свою первоначальную атмосферу, однако обзавелась новой. Таким образом, планета превратилась из мини-Нептуна в скалистый мир, подобный Земле.

Илья Соболев