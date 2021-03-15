Войти
Известия.ru

Астронавты NASA завершили монтажные работы на МКС в открытом космосе

200
0
0
Источник изображения: Фото: twitter.com/NASA

Американские астронавты Виктор Гловер и Майкл Хопкинс в субботу, 13 марта, завершили выполнение многочасовых ремонтно-монтажных работ в открытом космосе по обслуживанию Международной космической станции (МКС), сообщает в своем Twitter NASA.

Астронавты NASA перевели свои скафандры на автономное питание в 8.14 по времени ET (16.14 мск), что ознаменовало официальное начало сегодняшнего выхода в открытый космос», — отметили в космическом агентстве.

Гловер и Хопкинс провели новые кабели для повышения эффективности работы системы охлаждения, подключили кабели электропитания к платформе Bartolomeo на европейском модуле Columbus и заменили антенну беспроводной связи на модуле Unity. Кроме того, они провели кабели для подключения к Интернету двух камер высокого разрешения на ферме станции и смонтировали подпорку на тепловую крышку шлюза Quest, чтобы предотвратить ее «выдувание» остаточной атмосферой при открытии люка

В этом году прошли уже четыре выхода по американской программе с борта МКС.

В настоящее время экипаж МКС состоит из ее командира космонавта «Роскосмоса» Сергея Рыжикова, космонавта Сергея Кудь-Сверчкова, астронавта NASA Кэтлин Рубинс, которая прибыла на МКС на борту корабля «Союз МС-17», а также из прибывших 17 ноября 2020 года на станцию на новейшем американском пилотируемом корабле Crew Dragon компании SpaceX американских астронавтов Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннона Уокера и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соити Ногути.

В начале марта NASA опубликовало звуки марсианского ветра. Всего общественности представили три аудиофайла. Первый был записан через 18 часов после посадки американского ровера Perseverance на Марс.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Япония
Компании
JAXA
NASA
SpaceX
Роскосмос
Проекты
2020-й год
ИТ
Марс
МКС
Союз ПКК
Похожие новости
31.12.2020
Краснее некуда
15.03.2019
Не прощай их, Юра
03.01.2019
Уходят с орбиты
28.12.2018
Русские потрошители
19.03.2013
«У России должна быть независимая космическая политика»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.03 08:50
  • 73
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 15.03 06:57
  • 2
Эксперт: МиГ-35 – истребитель для завоевания превосходства в воздухе
  • 15.03 06:38
  • 167
В чем обновленные украинские Т-64 и Т-80 превосходят старые танки Донбасса
  • 15.03 06:32
  • 1
Американские подлодки получат «летающие перископы»
  • 15.03 06:12
  • 2
День (Украина): в чем заключается сила глобальной Британии
  • 15.03 06:12
  • 1
Всплеск новой военной революции
  • 15.03 05:58
  • 13
Российские «Прорыв» и «Армату» сравнили
  • 15.03 05:34
  • 26
Российские военные получили партию новых танков Т-90М
  • 15.03 05:23
  • 1
Воздушные силы Украины хотят F-35
  • 15.03 04:57
  • 13
«Тайфуны» получат самые мощные радары АФАР
  • 15.03 04:51
  • 5
«Хит сезона» – российский Т-90М
  • 15.03 02:07
  • 1
В МО рассказали, что другие страны часто просят открыть у них представительство ведомства
  • 15.03 02:07
  • 1
ФСВТС сообщила, что портфель заказов на российское оружие сохранился на уровне $50-55 млрд
  • 15.03 02:06
  • 1
В Крыму пройдут учения десантников, горных стрелков и военных моряков
  • 14.03 22:22
  • 47
Забытый проект: МиГ-31М мог стать самым боеспособным самолетом в мире