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Морской авиации 100 лет

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Источник изображения: vpk-news.ru

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев поздравил в воскресенье морских летчиков со 100-летием со дня основания морской авиации Военно-морского флота.

Об этом сообщил представитель Управления пресс-службы и информации Минобороны РФ капитан 1 ранга Игорь Дыгало.

«Боевая деятельность морской авиации на протяжении всей истории Флота отличалась беззаветной стойкостью и мужеством, высокой боевой активностью и воинским мастерством, - говорится в поздравительной телеграмме главкома, которая будет доведена до морских летчиков на торжественных построениях. - Традиции флотских ветеранов-авиаторов свято хранит и приумножает сегодняшнее поколение морских летчиков, которое продолжает самоотверженно трудиться над укреплением боевой готовности флота».

День авиации ВМФ отмечается ежегодно 17 июля. В этом году в честь векового юбилея торжественные мероприятия проходят на Северном, Тихоокеанском, Черноморском, Балтийском флотах и Каспийской флотилии, а также в учебных центрах морской авиации, пишет ТАСС.

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