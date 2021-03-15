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Газета.ru

Надежда на США: Кравчук не исключил новой войны в Донбассе

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Война на Донбассе
Война на Донбассе.
Источник изображения: Markiian Lyseiko/Global Look Press via ZUMA Press

Кравчук предупредил об угрозе полноценной войны в Донбассе

Киев, Берлин и Париж инициировали новый план действий по Донбассу, заявил глава украинской делегации на переговорах по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины Леонид Кравчук. Он также призвал привлечь к переговорам по урегулированию в Донбассе США.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на юго-востоке Украины Леонид Кравчук заявил, что в Донбассе могут начаться широкомасштабные боевые действия.

При этом, он снова обвинил Москву в участии в данном гражданском украинском конфликте, пояснив, что война в Донбассе будет показывать эскалацию, «если Россия не остановится в своих аппетитах».

По этой причине Кравчук призвал привлечь к переговорам по урегулированию в Донбассе США. При этом, украинский политик предположил, что Москва может заблокировать включение американской стороны в Нормандский формат.

«Россия не может просто сказать, что не хочет, она должна предоставить аргументы. Это очень важно - какими они будут. Собственно, для нас крайне необходимо этот вопрос поставить на повестку дня», - подчеркнул он.

Он также обвинил Россию в заинтересованности в продолжении конфликта в Донбассе.

«Поэтому мы - в тупике. Исходя из этого, Украина, Германия и Франция инициировали новый план действий», - подытожил Кравчук.

Москва постоянно указывает на то, что для деэскалации конфликта в Донбассе Киев должен выполнять Минские договоренности и вести диалог непосредственно с руководством Донецкой и Луганской народных республик, а не перекладывать ответственность на Россию, которая не является участником украинской гражданской войны.

Накануне Кравчук предупредил, что Киев готов пойти на некие «радикальные шаги» в случае отказа России признать себя стороной конфликта на востоке Украины. В ответ на это в Москве предостерегли Киев от попыток дальнейшей эскалации конфликта и реализации силового сценария в Донбассе.

«Хотели бы предостеречь киевский режим, горячие головы, которые его обслуживают или им манипулируют, от дальнейшей эскалации и попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий», - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В очередной раз призываем украинские власти перестать выдумывать некие новые договоренности, новые документы и, наконец, взяться за добросовестное выполнение своих обязательств по Минским соглашениям», - подчеркнула дипломат.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий обратил внимание на то, что Киев называет встречу в «нормандском формате» единственной возможностью для урегулирования ситуации. При этом большинство условий Парижских договоренностей от 9 декабря 2019 года украинские партнеры не выполняют.

Семилетний конфликт в Донбассе, в ходе которого погибли около 13 тысяч человек, начал обостряться с февраля: за это время ужесточились бои, произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка.

Как полагают в самопровозглашенных республиках, у Киева есть намерение организовать масштабное наступление, и для этого украинская сторона стягивает к линии соприкосновения новые силы.

Нарушение режима прекращения огня украинскими силовиками признал даже спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. На своей странице в Facebook он писал, что они открывают огонь вопреки перемирию.

Вместе с тем он признал, что Киев не способен инициировать фактическую отмену перемирия, поскольку это повлечет за собой «нелицеприятную реакцию мирового сообщества».

«Мы стреляем. Те, кто говорит, что мы не стреляем, врет вам в глаза, причем на крайне чувствительной теме - теме военных потерь. Такова наша похоронная команда «проевропейских патриотов» - в любом своем выступлении они стремятся потрепать имена погибших, сделать немножко политики на павших солдатах», - возмутился Арестович.

Стоит напомнить, что в начале 2021 года председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик заявил, что наблюдатели не фиксируют присутствия российских военных в Донбассе. В феврале 2019-го председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртурул Апакан также указывал, что российских военных нет на территориях ДНР и ЛНР.


Андрей Ермолов

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Страны
Германия
Россия
США
Украина
Франция
Проекты
ОБСЕ
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