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Данные о развертывании сверхсекретных беспилотников США просочились в прессу

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RQ-170 Sentinel
RQ-170 Sentinel.
Источник изображения: Иллюстрация: TruthDowser / Wikimedia Commons

В прессу просочились официальные данные о развертывании сверхсекретных американских беспилотников RQ-170 Sentinel. Об этом пишет издание The Drive.

Упоминание о прошедшем развертывании RQ-170 Sentinel нашли в официальном сообщении о визите генерала Марка Келли и главного мастер-сержанта Дэвида Уэйда на авиабазу ВВС США в Неваде. The Drive подчеркивает, что это один из первых случаев, когда ВВС по собственной инициативе раскрыли сведения об этом беспилотнике.

Остается неизвестным, где именно были размещены RQ-170 Sentinel. По мнению автора The Drive, сроки развертывания позволяют предположить, что беспилотник используется для разведки в Иране или Северной Корее.

Существование RQ-170 Sentinel было признано более десяти лет назад, однако вся информация о нем по-прежнему засекречена. Большинство фактов, известных публике, были раскрыты в соответствии с требованиями американского Закона о свободе информации или в результате утечек.

Эти беспилотники предназначены для разведки и используют технологию «Стелс», размах крыла составляет около 12 метров. Подтверждено использование RQ-170 Sentinel в Иране, Южной Корее, Афганистане и Пакистане. Считается, что в распоряжении ВВС США находится от 20 до 30 таких аппаратов.


Олег Парамонов

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Страны
Афганистан
Иран
КНДР
Пакистан
США
Продукция
RQ-170
Проекты
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