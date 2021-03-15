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Интерфакс-АВН

Авианосец ВМС США "Дуайт Эйзенхауэр" начал операции в Восточном Средиземноморье

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Авианосец ВМС США "Эйзенхауэр" (USS Dwight D. Eisenhower)
Авианосец ВМС США "Эйзенхауэр" (USS Dwight D. Eisenhower).
Источник изображения: © Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Kaleb Sarten

Лондон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Американская авианосная ударная группа, возглавляемая атомным авианосцем Dwight Eisenhower, вошла в восточное Средиземноморье, следует из сообщений 6-го оперативного флота США.

Группа проводит совместные учения с кораблями ВМС Греции и Италии, сообщил флот.

Некоторые корабли авианосной группы зашли на базу Суда-Бэй на греческом острове Крит.

Как сообщал "Интерфакс", 8 марта авианосная ударная группа ВМС США, пройдя пролив Гибралтар, вошла в акваторию Средиземного моря.

В состав группы помимо авианосца входят ракетный крейсер Monterey, эсминцы Mitscher и Thomas Hudner, а также судно снабжения Arctic.

Ранее предполагалось, что корабли группы проследуют через Суэцкий канал на Ближний Восток, откуда в конце января после многомесячного пребывания ушла авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем Nimitz. Однако в конце февраля министр обороны США Ллойд Остин заявил, что вопрос об этом пока не решен.

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Проекты
Nimitz
Авианосец
Военные учения
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