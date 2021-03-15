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WarSpot

МиГ-35 пошёл в войска

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Долгострой российской авиации заступил на боевую службу. Вчера, 12 марта, информационное агентство «Интерфакс» сообщило о том, что партия серийных истребителей МиГ-35 поступила на вооружение Воздушно-космических сил РФ.

Согласно контракту, подписанному в 2018 году, до 2023 года корпорация «МиГ» должна передать военному ведомству шесть единиц МиГ-35УБ (учебно-боевой) и МиГ-35С (серийный). Согласно Государственной программе вооружений на 2011-2020 годы, для Воздушно-космических сил РФ предполагалось закупить 37 серийных истребителей МиГ-35С общей стоимостью около 37 млрд рублей. С 2013 года плановые сроки подписания контракта неоднократно переносились, а количество планируемых к закупке истребителей сокращалось. Количество самолётов, поступивших на вооружение ВКС РФ, не раскрывается.

Истребители МиГ-35

Источник изображения: mil.ru

Разработка многофункционального истребителя МиГ-35 ведётся в России с 2000-х годов. В 2007 году «МиГ» уже собирал первые образцы МиГ-35 на базе истребителя МиГ-29М2. В 2011 году эти самолёты неудачно участвовали в тендере на поставку ВВС Индии 126 истребителей.

Новые МиГ-35 созданы на базе корабельных истребителей МиГ-29К и существенно превосходят предшественников по многим показателям. По неофициальным данным, новый самолёт может развивать скорость 1450 км/ч у земли и 2560 км/ч на больших высотах. Практический потолок истребителя составляет 17,5 км, дальность полёта без дозаправки — 3100 км.

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Страны
Индия
Россия
Продукция
МиГ-29К
МиГ-29М
МиГ-29М2
МиГ-35
Компании
МиГ РСК
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