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Известия.ru

NASA сообщило о работе астронавтов в открытом космосе

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Источник изображения: Фото: twitter.com/NASA

Американские астронавты Виктор Гловер и Майкл Хопкинс вышли в открытый космос для технического обслуживания Международной космической станции (МКС). Об этом 13 марта говорится в сообщении на странице NASA в Twitter.

Астронавтам предстоит стравить и переместить аммиачные перемычки, установить усилитель конструкции теплозащитной крышки шлюзового отсека Quest, закончить подключение кабелей полезной нагрузки на платформе Bartolomeo на европейском модуле Columbus.

Гловер и Хопкинс продолжат модернизацию систем связи и охлаждения лаборатории, а также подготовят станцию к модернизации солнечных батарей в конце текущего года.

Работы астронавтов транслируются в прямом эфире. Ожидается, что выход в космос продлится 6,5 часов.

В начале марта NASA опубликовало звуки марсианского ветра. Всего общественности представили три аудиофайла. Первый был записан через 18 часов после посадки американского ровера Perseverance на Марс.

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Страны
США
Компании
NASA
Проекты
Марс
МКС
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