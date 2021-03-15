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Российская газета

Выставку "Интерполитех" не будут переименовывать

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Интерполитех-2016
Интерполитех-2016.
Источник изображения: Михаил Почуев/ТАСС

Организаторы выставки "Интерполитех" опровергли ее переименование. В 2021 году она пройдет в Москве c 19 по 22 октября на ВДНХ.

Международная выставка средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех", которая ежегодная проходит в Москве, давно стала брендом. На ней традиционно представляют новейшие образцы полицейской и военной техники. Между тем в пятницу появились сообщения, что выставка якобы провела ребрендинг и теперь будет проходить под названием "Страж".

На самом деле, последняя - отдельная выставка, она будет проведена в ноябре в Санкт-Петербурге. Но связь между одной и другой выставками, безусловно, есть.

"Выставка "Интерполитех" стала полигоном для многих выставок, которые стали самостоятельными, - рассказывают организаторы. - На базе выставки "Интерполитех" коллективом были созданы такие выставки, которые теперь знают под брендами: "Комплексная безопасность" (МЧС России), "Цифровой полицейский" (МВД России), "Страж" (ФСВНГ России), "Граница" (ФСБ России), "Армия" (Минобороны России)".

В этом году на выставке "Интерполитех" запланирована обширная программа. В частности, будут представлены новые системы безопасности.


Владислав Куликов

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
МЧС
Выставки
ИНТЕРПОЛИТЕХ
Комплексная безопасность
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