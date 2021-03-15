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Российская газета

В Крыму пройдут учения десантников, горных стрелков и военных моряков

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Источник изображения: Константин Михальчевский/ РИА Новости

Свыше двух тысяч военнослужащих и около 500 единиц техники примут участие в учениях, которые с 18 по 19 марта пройдут на полигоне Опук в юго-восточной части Крымского полуострова. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные Министерства обороны РФ.

В учениях будут задействованы десантно-штурмовые части горного соединения из Новороссийска, самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации, боевые машины десанта, самолеты и вертолеты, а также другая боевая техника Южного военного округа.

На полигоне Опук более 350 бойцов и три боевых машин десанта БМД-2К-АУ отработают десантирование с воздуха. Парашютно-десантного подразделения перебросят в Крым на семи самолетах Ил-76мд. В это же время десантно-штурмовая рота проведет штурмовым способом на полигоне Опук тактическое десантирование из четырех транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ. Параллельно на необорудованный берег полигона с больших десантных кораблей ЧФ высадится самоходный артиллеристский дивизион.

"В дальнейшем подразделения отработают задачи по обороне морского побережья от высадки морского десанта условного противника, а также выполнят упражнения боевых стрельб из вооружения боевых машин десанта БМД-2К-АУ, танков Т-72Б3, 120-мм самоходно-артиллерийских орудий 2С9 "Нона-С" и 122-мм гаубиц Д-30, стрелкового вооружения", - говорится в сообщении.

Ранее в марте подразделения связи армейского корпуса Черноморского флота отработали в Крыму непрерывное управление действиями подразделений, задействованных в учениях, с помощью новейшей автоматизированной системы управления "Акация-М". Кроме того, личный состав отработал взаимодействие частей при использовании современных радиостанций средней мощности, станций космической и спутниковой связи, мобильных станций связи, цифровых радиорелейных станций, малогабаритных станций спутниковой связи.


Сергей Винник

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