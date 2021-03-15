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Ракета «Союз» впервые за полвека получила новый дизайн

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Ракета-носитель на космодроме Байконур
Ракета-носитель на космодроме Байконур.
Источник изображения: РИА Новости, Сергей Мамонтов

«Роскосмос» показал, как будет выглядеть ракета «Союз» в обновленном впервые за несколько десятилетий виде.

«Союз-2» — трехступенчатая ракета среднего класса, разработанная в самарском центре «Прогресс» на базе серийного «Союза-У», сменила дизайн в преддверии запуска, который должен состояться 20 марта на Байконуре. Об этом «Роскосмос» сообщил на своем сайте.

Таким образом, впервые с 60-х годов прошлого века — спустя более чем 1000 стартов — представитель этого семейства советских и российских космических кораблей получил новую окраску: вместо серо-бело-оранжевой гаммы — бело-синюю.

Прежний дизайн «Союза-2»

Источник изображения: Космический центр «Южный», «Роскосмос»

«Союзы» были серо-бело-оранжевыми с 1966 года, с самого начала своей эксплуатации. Головной обтекатель — переднюю часть носителя — традиционно красили в белый цвет; переходный отсек, играющий роль защитного кожуха-обтекателя соплового блока ступени, — в серый, как и третью ступень. Хвостовая часть имела оранжевый цвет, а блоки первой и второй ступеней были снова серыми с белой и оранжевой полосами снизу.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16»

Источник изображения:   Космический центр «Южный», «Роскосмос»

Принимая решение о смене дизайна, оператор будущего запуска вдохновлялся расположенным на ВДНХ прототипом ракеты-носителя «Восток», на которой в апреле 1961 года с Байконура в космос впервые отправился Юрий Гагарин. «Он (прототип) окрашен в белый цвет. Белой ракета при запуске выглядит от инея, покрывающего баки жидкого кислорода», — объясняется в пресс-релизе госкорпорации.

Действительно, после того как носитель заправляют жидким кислородом, серые части покрываются инеем, поэтому при старте ракета выглядит почти целиком белой, но с оранжевым обрамлением ступеней.

Новый дизайн «Союза-2»

Источник изображения: Космический центр «Южный», «Роскосмос»

Переднюю часть «Союза-2» оставят в прежнем виде, серые составляющие теперь станут белыми, а оранжевые — темно-синими. Переходный отсек носителя будет не серым, а, опять же, синим.

Новый дизайн «Союза-2»

Источник изображения: Космический центр «Южный», «Роскосмос»

В таком виде ракета с разгонным блоком «Фрегат», южнокорейским спутником CAS500-1 и еще 38 космическими аппаратами из 18 стран должна стартовать 20 марта. В аналогичной цветовой гамме хотят выполнять все будущие запуски по контрактам компании-оператора «Главкосмос пусковые услуги».

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Россия
Южная Корея
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Фрегат РБ
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