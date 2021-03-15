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Беспилотник «Гром» вооружат до зубов

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Источник изображения: vpk-news.ru

Перспективный скоростной ударный беспилотный летательный аппарат «Гром» будет способен нести управляемые ракеты Х-38 класса «воздух - поверхность».

Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Беспилотный летательный аппарат «Гром», разработанный компанией «Кронштадт», в одном из вариантов собственных ударных возможностей будет способен нести управляемые ракеты Х-38 класса «воздух - поверхность», - сказал собеседник агентства.

По данным корпорации «Тактическое ракетное вооружение», ракета Х-38 имеет модульную конструкцию и в зависимости от боевой задачи оснащается одной из четырех головок самонаведения. Ее дальность достигает 70 км, а скорость полета - свыше 2 М. Для ракеты разработаны несколько типов боевых частей, в том числе осколочно-фугасная и проникающая.

По информации компании «Кронштадт», собственные ударные возможности беспилотника связаны с наличием у него четырех точек подвески. По официальным данным, при взлетной массе в 7 тонн он будет способен доставлять полезную нагрузку массой 1,3 тонны на дальность 800 км.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Х-38
Компании
Корпорация ТРВ
Кронштадт
Проекты
БПЛА
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