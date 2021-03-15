Войти
Известия.ru

Утечка воздуха на МКС продолжилась после герметизации трещин

162
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Roscosmos

Утечка воздуха из промежуточной камеры российского модуля «Звезда» Международной космической станции (МКС) продолжилась даже после заделки двух трещин. Это следует из переговоров космонавтов с Землей 13 марта. Трансляция велась на сайте NASA.

Ранее в этот же день российский космонавт Сергей Рыжиков сообщил о снижении давления в промежуточной камере модуля «Звезда» с 730 до 678 мм рт. ст.


10 марта представитель Центра управлениями полетами заявил, что российский экипаж МКС завершил работы по герметизации второй трещины на МКС. На следующий день корпус модуля «Звезда» был отремонтирован.

8 марта экипаж МКС начал герметизацию второй трещины в российском модуле «Звезда». С первого раза нанести герметик не получилось. Первую трещину космонавты заделали на прошлой неделе. Ее космонавты обнаружили в октябре прошлого года. Из-за повреждений на МКС фиксировались утечка воздуха и падение давления.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
МКС
Похожие новости
13.02.2020
Спутник "Луч-5" планируется запустить на ракете "Протон" в 2021 году
10.06.2019
Технологических рисков для России из-за возможного отказа США от сотрудничества по МКС нет - Рогозин
15.05.2018
Орбиту МКС подняли на 600 м перед посадкой и стартом пилотируемых "Союзов"
05.02.2018
Российские космонавты случайно побили рекорд
09.04.2013
Борьба за власть в Роскосмосе: новые подробности
08.10.2007
Космический транспортный корабль ATV могут запустить в 2008 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.03 08:50
  • 73
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 15.03 06:57
  • 2
Эксперт: МиГ-35 – истребитель для завоевания превосходства в воздухе
  • 15.03 06:38
  • 167
В чем обновленные украинские Т-64 и Т-80 превосходят старые танки Донбасса
  • 15.03 06:32
  • 1
Американские подлодки получат «летающие перископы»
  • 15.03 06:12
  • 2
День (Украина): в чем заключается сила глобальной Британии
  • 15.03 06:12
  • 1
Всплеск новой военной революции
  • 15.03 05:58
  • 13
Российские «Прорыв» и «Армату» сравнили
  • 15.03 05:34
  • 26
Российские военные получили партию новых танков Т-90М
  • 15.03 05:23
  • 1
Воздушные силы Украины хотят F-35
  • 15.03 04:57
  • 13
«Тайфуны» получат самые мощные радары АФАР
  • 15.03 04:51
  • 5
«Хит сезона» – российский Т-90М
  • 15.03 02:07
  • 1
В МО рассказали, что другие страны часто просят открыть у них представительство ведомства
  • 15.03 02:07
  • 1
ФСВТС сообщила, что портфель заказов на российское оружие сохранился на уровне $50-55 млрд
  • 15.03 02:06
  • 1
В Крыму пройдут учения десантников, горных стрелков и военных моряков
  • 14.03 22:22
  • 47
Забытый проект: МиГ-31М мог стать самым боеспособным самолетом в мире