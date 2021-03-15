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Интерфакс-АВН

Давление на МКС продолжает падать после заделки трещин

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МКС
МКС.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 13 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Давление в изолированном отсеке на МКС, где ранее заделали две трещины, снизилось на 60 мм за ночь, сообщил космонавт Сергей Рыжиков.

"Давление на станции 730. Давление на ПРК (переходная камера - ИФ) 678", - сказал Рыжиков в ходе переговоров с ЦУПом, трансляцию которых ведет NASA.

Накануне вечером экипаж станции закрыл люки в отсек модуля "Звезда", где заделали трещины, чтобы проверить, продолжается ли утечка воздуха.

Как ранее сообщали в ракетно-космической корпорации "Энергия", на 12 марта "для проверки уровня давления в модуле запланировано закрытие люка переходной камеры".

Экипаж завершил ремонтно-восстановительные работы в модуле. В среду космонавты загерметизировали вторую трещину. На прошлой неделе экипаж покрыл герметиком первую трещину на МКС.

Заместитель руководителя центра лётной эксплуатации космических аппаратов и средств выведения РКК "Энергия" Юрий Гидзенко ранее сообщал, что всего на станции были обнаружены две трещины.

Первую трещину размером около 4 см на МКС обнаружили осенью 2020 года и заделали временными средствами. После этого скорость падения давления на МКС уменьшилась, но полностью не исчезла, поэтому экипаж ведет поиски других мест утечки воздуха на станции.

17 февраля космическим грузовиком "Прогресс МС-16" на станцию был доставлен мощный микроскоп, который планируется использовать для поиска других мест утечки. Также грузовик доставил материалы для герметизации трещин.

Ранее РКК "Энергия" сообщала, что все действия экипажа МКС и специалистов на Земле по герметизации трещин на станции согласуются с коллегами из NASA.

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Россия ведет переговоры с партнерами по станции о продлении срока ее эксплуатации до 2030 года. Заместитель руководителя центра лётной эксплуатации космических аппаратов и средств выведения Ракетно-космической корпорации "Энергия" Юрий Гидзенко сообщил в начале марта, что решение о продлении работы МКС до 2028 года принято уже "на верхних уровнях".

В октябре 2020 года бортинженер пилотируемого корабля "Союз МС-16" Иван Вагнер в связи с утечкой воздуха на МКС из-за появившейся трещины на станции заявил, что одна из возможных причин образования трещины - длительный 20-летний период эксплуатации МКС.

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Страны
Россия
Компании
Энергия РКК
Проекты
2020-й год
МКС
Прогресс ТГК
Союз ПКК
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