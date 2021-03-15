«Роскосмос» опубликовал снимки нового дизайна ракеты-носителя «Союз-2»

«Роскосмос» продемонстрировал новый дизайн ракеты-носителя «Союз-2». Снимки были опубликованы на сайте организации в субботу, 13 марта.

Летательный аппарат будет окрашен в бело-синей гамме, тогда как ранее являлось стандартным серо-оранжевое цветовое сочетание .

«Впервые за несколько десятилетий ракета «Союз-2», пуск которой запланирован на 20 марта 2021 года, будет представлена в новом, необычном для нее дизайне», — говорится в сообщении.

Ранее в этот же день стало известно, что ракета-носитель «Союз-2.1а», запуск которой запланирован на 21 марта, будет окрашена в бело-синий цвет. Такая окраска станет отсылкой к прототипу ракеты «Восток», на которой свой первый полет в космос в 1961 году совершил Юрий Гагарин. Обычно ракета окрашена в серый цвет, однако в процессе заправки жидким кислородом на ней образуется иней, из-за чего она становится белой.

Ракеты-носители серии «Союз-2» были разработаны на базе серийной ракеты-носителя «Союз-У». На новых летательных аппаратах применяются усовершенствованные двигательные установки и современные системы управления и измерений.