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bmpd.livejournal.com

Столкновение МиГ-29 с автомобилем на Украине

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Как сообщают украинские СМИ, вечером 10 марта 2021 года на аэродроме Васильков в Киевской области произошло курьезное столкновение буксируемого по аэродрому истребителя МиГ-29 с автомобилем Volkswagen Touran. В результате столкновения истребитель МиГ-29МУ1 (тип 9.13, бортовой номер "08 белый", заводской номер 2960731239) из состава 40-й бригады тактической авиации Воздушных сил Украины загорелся и почти полностью выгорел.

Выгоревший в результате столкновения с автомобилем Volkswagen Touran на аэродроме Васильков в Киевской области истребитель МиГ-29МУ1 (тип 9.13, бортовой номер "08 белый", заводской номер 2960731239) из состава 40-й бригады тактической авиации Воздушных сил Украины, 10.03.2021 (с) DT

Сообщение гласит, что "исполняющий обязанности инженера второй эскадрильи военной части А1789 капитан Ш. 1974 г. р., находясь в состоянии алкогольного опьянения (0,2 промилле) и управляя личным автомобилем Volkswagen Touran, номерной знак КРМ 255, выехал на территорию рулевой дорожки аэродрома воинской части, где допустил столкновение с задней частью военного самолета МиГ-29, который в то время буксировался к месту стоянки. В результате столкновения произошло возгорание самолета, которое было локализовано и ликвидировано пожарными. ДТП привело к повреждениям двигателя самолета и других агрегатов боевой машины. Водитель Ш. в результате ДТП получил ушибы грудной клетки и мягких тканей лица".

Со стороны bmpd укажем, что попавший в аварию истребитель МиГ-29 (тип 9.13, бортовой номер "08 белый", заводской номер 2960731239) был построен на Московском авиационном производственном объединении (МАПО) в декабре 1990 года, и в 1992 году достался Украине в составе выведенного на ее территорию в Ивано-Франковск из Чехословакии 114-го истребительного авиационного полка ВВС СССР. В 2014 году этот самолет (с бортовым номером "104") входил в состав пилотажно-демонстрационной группы "Украинские Соколы" в составе Государственного авиационного научно-испытательного центра министерства обороны Украины на аэродроме Кировское в Крыму, после присоединения Крыма был возвращен в мае 2014 года российской стороной Украине и в 2017-2018 годах прошел капитальный ремонт и модернизацию до варианта МиГ-29МУ1 на Львовском Государственном авиационном ремонтном заводе, после чего был передан в Васильков в состав 40-й бригады тактической авиации.

Выгоревший в результате столкновения с автомобилем Volkswagen Touran на аэродроме Васильков в Киевской области истребитель МиГ-29МУ1 (тип 9.13, бортовой номер "08 белый", заводской номер 2960731239) из состава 40-й бригады тактической авиации Воздушных сил Украины (на последнем снимке - автомобиль-виновник столкновения), 10.03.2021 (с) DT

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Словакия
Украина
Продукция
МиГ-29
МиГ-29М
Компании
Volkswagen
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