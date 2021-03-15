Бомбардировщики Северного флота поразили наземные цели

Экипажи бомбардировщиков Су-24М отдельного смешанного авиаполка объединения ВВС и ПВО Северного флота выполнили бомбометание по мишеням на полигоне Лумбовский Кольского полуострова. В учениях задействовали восемь самолетов.

Как сообщили в пресс-службе Северного флота, все фронтовые бомбардировщики Су-24М успешно поразили наземные цели. Данный факт зафиксировали средства объективного контроля.

Кроме того, военные в составе пар самолетов продемонстрировали слетанность экипажей, совершенствовали летное мастерство при выполнении задач с использованием боевого вооружения.

Су-24 - фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Предназначен для ракетно-бомбовых ударов. Может действовать в любых погодных условиях и в любое время суток.

Светлана Цыганкова