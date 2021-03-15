Войти
Интерфакс-АВН

В ООН призывают иностранные войска и наемников покинуть Ливию

211
0
0
Ситуация в Ливии
Ситуация в Ливии.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Стенин

Нью-Йорк (ООН). 13 марта. ИНТЕРФАКС - Совет Безопасности ООН (СБ ООН) в единогласно принятом заявлении призвал к выводу всех иностранных сил и наемников из Ливии "без дальнейших задержек".

"Совет Безопасности призывает все стороны полностью выполнить соглашение о прекращении огня и настоятельно призывает государства уважать и поддерживать полное выполнение соглашения", - говорится в заявлении председателя СБ ООН, одобренном всеми 15 членами СБ ООН.

По данным всемирной организации, к концу 2020 года в Ливии оставалось около 20 тыс. иностранных военнослужащих и наемников, и с тех пор вывода войск не наблюдалось.

"Совет Безопасности признает необходимость планирования разоружения, демобилизации и реинтеграции вооруженных групп, реформирования сектора безопасности и создания всеобъемлющей архитектуры безопасности под руководством гражданского общества для Ливии в целом", - подчеркивается в заявлении.

"Совет Безопасности призывает к полному соблюдению эмбарго ООН на поставки оружия всеми государствами-членами, согласно соответствующим резолюциям СБ ООН", - говорится в тексте.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ливия
Компании
ООН
Проекты
2020-й год
Похожие новости
20.01.2020
Путин прилетел в Берлин на Международную конференцию по Ливии
04.12.2018
Самые крупные оружейные контракты России со странами Северной Африки
08.02.2018
"Те, кто сегодня критикует Иран, будут бороться за него"
24.12.2015
Николай Патрушев: вызов принят
05.04.2011
Купи и стреляй
23.08.2010
Система военно-технического сотрудничества - 10 лет на службе России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.03 08:50
  • 73
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 15.03 06:57
  • 2
Эксперт: МиГ-35 – истребитель для завоевания превосходства в воздухе
  • 15.03 06:38
  • 167
В чем обновленные украинские Т-64 и Т-80 превосходят старые танки Донбасса
  • 15.03 06:32
  • 1
Американские подлодки получат «летающие перископы»
  • 15.03 06:12
  • 2
День (Украина): в чем заключается сила глобальной Британии
  • 15.03 06:12
  • 1
Всплеск новой военной революции
  • 15.03 05:58
  • 13
Российские «Прорыв» и «Армату» сравнили
  • 15.03 05:34
  • 26
Российские военные получили партию новых танков Т-90М
  • 15.03 05:23
  • 1
Воздушные силы Украины хотят F-35
  • 15.03 04:57
  • 13
«Тайфуны» получат самые мощные радары АФАР
  • 15.03 04:51
  • 5
«Хит сезона» – российский Т-90М
  • 15.03 02:07
  • 1
В МО рассказали, что другие страны часто просят открыть у них представительство ведомства
  • 15.03 02:07
  • 1
ФСВТС сообщила, что портфель заказов на российское оружие сохранился на уровне $50-55 млрд
  • 15.03 02:06
  • 1
В Крыму пройдут учения десантников, горных стрелков и военных моряков
  • 14.03 22:22
  • 47
Забытый проект: МиГ-31М мог стать самым боеспособным самолетом в мире