Учения по обнаружению подлодки условного противника прошли на Черном море

Малый противолодочный корабль МПК-118 ("Суздалец") во время празднования Дня Военно-морского флота России в Севастополе.

Военные моряки также провели артиллерийские стрельбы по макетам плавающих мин

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Экипажи малых противолодочных кораблей "Касимов" и "Суздалец" провели учения по обнаружению подводной лодки условного противника в акватории Черного моря. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе флота.

"Экипажи малых противолодочных кораблей "Касимов" и "Суздалец" Черноморского флота провели учение по поиску и обнаружению подлодки условного противника. Учение прошло в одном из морских полигонов в акватории Черного моря", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что роль условного противника выполнял экипаж подводной лодки "Великий Новгород". Экипажи малых противолодочных кораблей отработали задачи по поиску и слежению за подводной лодкой, а также применению торпедного оружия и бомбометанию. Кроме того, военные моряки провели артиллерийские стрельбы по макетам плавающих мин.

В ближайшее время корабельные противолодочные силы Черноморского флота отработают взаимодействие с вертолетами Ка-27ПЛ морской авиации и ПВО, добавили в пресс-службе.