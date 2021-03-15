WSJ: владелец Virgin Orbit намерен сделать компанию публичной

Ричард Брэнсон рассчитывает, что стоимость компании по итогам операции будет оцениваться примерно в $3 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Британский миллиардер Ричард Брэнсон намерен сделать в этом году публичной свою американскую компанию Virgin Orbit, которая осуществляет вывод на орбиту микроспутников. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal.

По словам ее источников, Брэнсон рассчитывает, что стоимость компании по итогам операции будет оцениваться примерно в $3 млрд. Бизнесмен, по сведениям издания, намерен миновать процедуру первоначального публичного размещения акций. Он планирует осуществить слияние Virgin Orbit со специально созданной для этого компанией с целью выхода на биржу.

Как отмечается в материале, Брэнсон уже нанял специалистов в финансовой сфере для данной операции. По сведениям агентства Bloomberg, миллиардер намерен достичь соответствующих договоренностей в течение нескольких месяцев и завершить транзакцию к концу лета.

В январе Virgin Orbit, головной офис которой находится в штате Калифорния, провела успешные испытания системы воздушного запуска ракеты-носителя LauncherOne. С помощью нее была выведена на орбиту группировка микроспутников CubeSat. В Virgin Orbit предполагают, что с помощью LauncherOne можно будет выводить на орбиту аппараты массой до 500 кг. В компании считают, что данный метод запуска ракеты со спутником может обеспечить большую мобильность, а также будет дешевле, чем у конкурентов.