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Известия.ru

Китай запустил четвертую группу спутников дистанционного зондирования Земли

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Источник изображения: Фото: TASS/Imago/Xinhua/Wang Jiangbo

Китай в субботу, 13 марта, успешно осуществил вывод на орбиту четвертой группы спутников дистанционного зондирования Земли «Яогань-31» (Yaogan-31). Об этом сообщило Центральное телевидение КНР.

Запуск состоялся в 10:19 по местному времени (05:19 мск) при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-4С» (CZ-4C, Long March-4C) с космодрома Цзюцюань в северо-западной провинции Ганьсу. Отмечается, что аппараты предназначены для изучения электромагнитных полей и проведения других технических экспериментов.

Нынешний запуск стал 363-м по счету для ракет-носителей серии «Чанчжэн».

29 января была успешно выведена на орбиту вторая группа спутников «Яогань-31».

В 2018 году Китай запустил первый спутник дистанционного зондирования «Гаофэнь-5» с аппаратурой гиперспектральной визуализации. Он стал частью проекта по наблюдению с высокой степенью разрешения за поверхностью Земли.

Спутник был выведен на орбиту с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-4С» с космодрома Тайюань в провинции Шаньси.

В том же году Китай заявил, что планирует в течение нескольких лет разработать первую ракету с многоразовой первой ступенью на советском двигателе. Прототипом новой ракеты станет ракета-носитель среднего класса Long March 8, рассчитанная на выведение грузов на орбиту высотой 700 км.

До сих пор многоразовая первая ступень использовалась только на ракете Falcon 9 компании SpaceX.

КНР активно развивает национальную космическую программу. Помимо метеорологических спутников, в стране разрабатываются технологии для исследования астероидов и Марса.

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Страны
Китай
Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН
Марс
Чанчжэн
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