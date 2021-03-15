"Они будут лучше "Мистралей": что Россия строит в Крыму

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости, Андрей Коц. Вместительные, скоростные, современные — в судостроительной отрасли раскрыли некоторые характеристики универсальных десантных кораблей проекта 23900. Два вымпела уже заложили на стапелях керченского завода "Залив". Раньше корабли такого класса в России не строили. Благодаря им флот получит уникальные возможности для экспедиционных операций.

Создать с нуля

Универсальные десантные корабли есть лишь в нескольких флотах мира. Далеко не каждое государство может себе их позволить, да и не всем это надо. УДК объединяют в себе большинство функций, присущих другим десантным кораблям. По сути, это плавучие базы морской пехоты. Главные задачи — высадка экспедиционных сил на оборудованное и необорудованное побережье, поддержка их действий авиацией, доставка в зону боев тяжелой бронетехники. Кроме того, УДК часто выполняют роль штаба — управляют морским десантом.

В России потребность в таких кораблях осознали в конце нулевых. Создать с нуля собственные тогда не могли, поэтому решили изучить западные предложения. В декабре 2010-го подписали контракт с Францией на два универсальных десантных корабля-вертолетоносца первого ранга класса "Мистраль".

Корабль "Владивосток" класса "Мистраль" в доках компании SNX France Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Филиппов

Эти УДК предоставили бы морской пехоте собственный транспорт, способный обеспечить долговременное присутствие воинских контингентов в отдаленных районах мира, дать им авиационную поддержку и полноценное управление. УДК, получившие названия "Владивосток" и "Севастополь", Россия должна была получить осенью 2014-го, однако из-за ситуации, сложившейся вокруг Крыма, Париж под давлением союзников приостановил контракт. В итоге Москве выплатили компенсацию, а "Мистрали" выкупил Египет.

С момента заключения этой сделки в российском экспертном сообществе не утихали споры вокруг УДК. Критики настаивали, что их задачи вполне по силам выполнить большим десантным кораблям, уже стоящим на вооружении.

Кроме того, Россия в то время не вела и не собиралась вести экспедиционные действия за рубежом. Однако военная операция в Сирии расставила все по местам. УДК сильно пригодились бы на Ближнем Востоке для переброски в Тартус боевой техники и военнослужащих. А авиагруппы кораблей помогли бы в борьбе с террористами.

Сорок тысяч тонн

Универсальные десантные корабли проекта 23900 разработали в Зеленодольском проектно-конструкторском бюро. Первые два УДК — "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" — заложили в Керчи в июле 2020-го. По планам их должны построить, обкатать на испытаниях и передать флоту к 2027-2028 годам. Перед керченскими специалистами стоит крайне нетривиальная задача: по проекту водоизмещение каждого УДК — около 40 тысяч тонн. Настолько большие корабли в постсоветской России еще не закладывали.

Длина перспективного УДК — 220 метров, ширина — 38 метров. Мощная дизель-газотурбинная установка обеспечит скорость хода в 22 узла. Дальность — шесть тысяч морских миль, автономность — 60 суток, экипаж — 320 человек. Корпус выполнят по блочно-модульному принципу с одновременным изготовлением крупных элементов и последующим их соединением.

Вид на судостроительный завод "Залив" в Керчи Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

В конструкции предусмотрены ходовой мостик, командно-штабные помещения, отделения для экипажа и десанта, вертолетные и грузовые ангары, технические зоны. УДК проекта 23900 смогут взять на борт до полка морской пехоты (тысяча военнослужащих) и до 75 единиц боевой техники. Для высадки десанта в доковых камерах разместят скоростные катера. Ударного вооружения не предполагается, а от угрозы с воздуха защитят зенитно-ракетные комплексы "Панцирь-МЕ". Кроме того, на борту будут базироваться достаточно мощные авиагруппы.

"Речь идет о вертолетах КБ Камова, — уточнил РИА Новости источник в судостроительной отрасли. — Ударные Ка-52К и другие модели, в том числе Ка-27. Вместимость — 15-16 машин. Кроме того, четыре беспилотника. В Минобороны долго согласовывали требования к облику УДК. Итоговый проект по функционалу не хуже, а может, даже и лучше французских "Мистралей".

Проекция силы

Универсальные десантные корабли есть в американском, французском, южнокорейском, японском, китайском, австралийском, испанском и турецком флотах. Законодателями мод считаются ВМС США. Во время Вьетнамской войны американский флот испытывал серьезные сложности с координацией действий разнородных десантных вымпелов.

Универсальный десантный корабль типа "Тарава" (USS Tarawa LHA 1) Источник изображения: © Фото : U.S. Navy/ Jon Husman

Корабли-доки несли высадочные средства, танкодесантные корабли — боевую технику, морпехи находились на вертолетоносцах, их перебрасывали на берег по воздуху, штабные корабли управляли высадкой и действиями на берегу. В итоге ВМС США заказали новый тип десантных кораблей, объединяющих в себе все эти функции. Флот получил серию УДК класса "Тарава". Сегодня американцы располагают семью УДК более совершенного типа "Уосп" и одним УДК проекта "Америка". Эти корабли участвуют во всех операциях с морской пехотой.

Активно развивает десантный флот и Китай. По количеству УДК КНР уступает только США, однако, по оценкам специалистов, уже в ближайшем будущем выйдет на первое место в мире. В распоряжении ВМС НОАК шесть УДК типа 071 водоизмещением 19 тысяч тонн каждый, еще два строятся.

Кроме того, морские испытания проходят два из трех заказанных УДК типа 075 с полным водоизмещением 36-40 тысяч тонн. Китай все больше обращает внимание на использование вооруженных сил для того, что там называют "защитой зарубежных интересов" — далеко от границ КНР. Это главным образом Африка и Ближний Восток. Кроме того, УДК могут понадобиться для высадки на Тайване, если Пекин решит вернуть остров силой.