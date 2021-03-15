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Российская газета

Корабли ТОФ устроили морской бой в заливе Петра Великого

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МРК Разлив
Малый ракетный корабль "Разлив" проекта 1234.
Источник изображения: Минобороны РФ

Тренировочное сражение в Японском море прошло между кораблями Тихоокеанского флота.

- В акватории залива Петра Великого учения по организации противовоздушной обороны одиночного корабля и морской бой с кораблем условного противника провели малый противолодочный корабль "Иней" и ракетный катер "Р-297", - сообщил "РГ" Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Экипажи выполнили артиллерийские стрельбы командиров орудий и подготовительные стрельбы по морскому буксируемому щиту. Кроме того они сбили сбрасываемые "врагом" парашютные мишени.

Проводить учения помогали морской буксир и противолодочные самолеты Ил-38 морской авиации ТОФ.

Тренировка проходила в рамках практической отработки морских элементов второй курсовой задачи. Следующими в учебный бой вступят малый ракетный корабль "Разлив" и малый противолодочный корабль "Усть-Илимск" соединения охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России. Им предстоит обстреливать надводные цели и отрабатывать оборону кораблей во время стоянки на незащищенном рейде.


Дина Непомнящая

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Россия
Япония
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Ил-38
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