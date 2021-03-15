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Раскрыто вооружение российского перспективного «Грома»

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Источник изображения: Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российский перспективный ударный беспилотник «Гром» будет способен нести управляемые ракеты Х-38 класса «воздух-поверхность». Об этом агентству ТАСС рассказал осведомленный источник.

Он уточнил, что такое вооружение станет лишь одним из вариантов боевого использования дрона. Известно, что «Гром» будет способен применять широкую гамму вооружений, в частности новую авиационную управляемую ракету «изделие 85», а также управляемые авиабомбы КАБ-250 и КАБ-500.

Х-38 способна поражать цели, будучи запущенной с расстояния до 70 километров. Скорость полета снаряда превышает две скорости звука, поясняет агентство. Ракета является модульной и может снаряжаться различными боеголовками, включая осколочно-фугасную и проникающую.

Ранее сообщалось, что «Гром» получит возможность управления стаей из десяти ударных дронов «Молния». При этом сами «Молнии» будут запускаться с другого авиационного носителя.

По открытым данным, «Гром» сможет нести вооружение на четырех точках подвеса (две — под крыльями и две — внутри фюзеляжа). Взлетная масса беспилотника составит 7 тонн, масса полезной нагрузки — 1,3 тонны, дальность полета — 800 километров.


Семен Гольдштейн

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
КАБ-250
КАБ-500
Х-38
Проекты
БПЛА
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