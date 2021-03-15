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ТАСС

Источник: ударный беспилотник "Гром" будет носителем высокоточных ракет Х-38

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Авиационная ракета малой дальности Х-38МЭ (c) bmpd
Авиационная ракета малой дальности Х-38МЭ (c) bmpd.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

При взлетной массе в 7 тонн он сможет доставлять полезную нагрузку массой 1,3 тонны на дальность 800 км

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Перспективный скоростной ударный беспилотный летательный аппарат "Гром" будет способен нести управляемые ракеты Х-38 класса "воздух - поверхность". Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Беспилотный летательный аппарат "Гром", разработанный компанией "Кронштадт", в одном из вариантов собственных ударных возможностей будет способен нести управляемые ракеты Х-38 класса "воздух - поверхность", - сказал собеседник агентства. ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

По данным корпорации "Тактическое ракетное вооружение", ракета Х-38 имеет модульную конструкцию и в зависимости от боевой задачи оснащается одной из четырех головок самонаведения. Ее дальность достигает 70 км, а скорость полета - свыше 2 М. Для ракеты разработаны несколько типов боевых частей, в том числе осколочно-фугасная и проникающая.

По информации компании "Кронштадт", собственные ударные возможности беспилотника "Гром" связаны с наличием у него четырех точек подвески - две под консолями крыльев и две - внутри фюзеляжа. По официальным данным, при взлетной массе в 7 тонн он будет способен доставлять полезную нагрузку массой 1,3 тонны на дальность 800 км.

"Гром" будет способен применять широкую гамму вооружений, в частности новую авиационную управляемую ракету "изделие 85", а также управляемые авиабомбы КАБ-250 и КАБ-500.

Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил ТАСС, что "Гром" сможет управлять роем из 10 ударных дронов "Молния".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
КАБ-250
КАБ-500
Х-38
Компании
Корпорация ТРВ
Кронштадт
Проекты
БПЛА
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