Источник: ударный беспилотник "Гром" будет носителем высокоточных ракет Х-38

При взлетной массе в 7 тонн он сможет доставлять полезную нагрузку массой 1,3 тонны на дальность 800 км

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Перспективный скоростной ударный беспилотный летательный аппарат "Гром" будет способен нести управляемые ракеты Х-38 класса "воздух - поверхность". Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Беспилотный летательный аппарат "Гром", разработанный компанией "Кронштадт", в одном из вариантов собственных ударных возможностей будет способен нести управляемые ракеты Х-38 класса "воздух - поверхность", - сказал собеседник агентства. ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

По данным корпорации "Тактическое ракетное вооружение", ракета Х-38 имеет модульную конструкцию и в зависимости от боевой задачи оснащается одной из четырех головок самонаведения. Ее дальность достигает 70 км, а скорость полета - свыше 2 М. Для ракеты разработаны несколько типов боевых частей, в том числе осколочно-фугасная и проникающая.

По информации компании "Кронштадт", собственные ударные возможности беспилотника "Гром" связаны с наличием у него четырех точек подвески - две под консолями крыльев и две - внутри фюзеляжа. По официальным данным, при взлетной массе в 7 тонн он будет способен доставлять полезную нагрузку массой 1,3 тонны на дальность 800 км.

"Гром" будет способен применять широкую гамму вооружений, в частности новую авиационную управляемую ракету "изделие 85", а также управляемые авиабомбы КАБ-250 и КАБ-500.

Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил ТАСС, что "Гром" сможет управлять роем из 10 ударных дронов "Молния".