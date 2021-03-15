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Российский «Союз» впервые сменит дизайн

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Источник изображения: Фото: пресс-служба «Роскосмоса» / РИА Новости

Российская ракета-носитель «Союз-2» сменит дизайн впервые в летной истории. Об этом РИА Новости сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

По словам собеседника агентства, для пуска, запланированного на 20 марта, ракета будет окрашена в новые цвета: белый и синий. Он уточнил, что белым носитель выглядит при запуске от инея, который покрывает баки жидкого кислорода. Обычные цвета «Союза» — белый, серый и оранжевый.

Источником вдохновения для новой окраски стал прототип ракеты-носителя «Восток», который располагается на ВДНХ, добавил собеседник. Именно на «Востоке» первый космонавт Юрий Гагарин совершил свой полет в космос.

Пуск «Союза-2» с южнокорейским спутником CAS500-1 и еще 37 космическими аппаратами с космодрома Байконур запланирован на 20 марта.


Александра Максимченко

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Южная Корея
Проекты
Байконур
Союз-2 РН
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