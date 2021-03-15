Yahoo News Japan (Япония): почему появился винтовой монстр Ан-22, который впечатляет даже на фоне самого большого в мире самолета Ан-225?

Многие знают об Ан-225 и Ан-124, но есть и третий не менее уникальный самолет, разработанный конструкторским бюро «Антонов», — Ан-22 «Антей». Он дебютировал более полувека назад и продолжает использоваться и по сей день, отмечает Yahoo News Japan. Читатели обсудили характеристики самого большого в мире турбовинтового самолета.

В тени Ан-225 "Мрия" и Ан-124 "Руслан"

Ан-22 "Антей" - это крупный транспортный самолет, который разработала советская, а ныне украинская авиастроительная компания "Антонов", совершивший первый полет 27 февраля 1965 года.

Говоря о моделях, выпущенных компанией, многие из вас прекрасно знакомы с Ан-225 "Мрией" - транспортным самолетом чудовищных размеров, который является самым тяжелым самолетом в мире. Между тем Ан-22 не менее уникален.

"Антонов" - это авиастроительная компания, которая развивается на основе советского конструкторского бюро, созданного в 1946 году во времена СССР Олегом Антоновым.

Олег Антонов умер в 1984 году в возрасте 60 лет, однако его достижения как авиатора-первопроходца хорошо известны в стране. 7 февраля этого года компания "Антонов" отмечала 115-летие своего основателя.

"Антонов" разработал различные невероятные машины, в частности, транспортные самолеты. После распада СССР компания стала украинской, однако она переняла все лучшее и в настоящее время продолжает разрабатывать модификации существующих самолетов, а также новые модели.

Широко известны такие самолеты этой компании, как упомянутый выше крупнейший в мире шестимоторный (турбовентиляторные двигатели) транспортный самолет Ан-225 "Мрия" и четырехмотороный Ан-124 "Руслан" - прародителем "Мрии".

Кстати, несмотря на отсутствие регулярного рейса, Ан-225 иногда прилетает в Японию с периодичностью один раз в несколько лет, а Ан-124 делает это часто, доставляя грузы в Международный аэропорт "Тюбу" и другие аэропорты Японии.

Тем не менее это не все транспортные самолеты КБ "Антонов". У него есть, например, такие модели с турбовинтовыми двигателями, как Ан-8, Ан-10 и Ан-12.

Их сильные стороны заключаются в том, что эти самолеты можно эксплуатировать даже в условиях пересеченной местности.

У этих моделей в нижней части есть иллюминаторы. Они предназначены как раз для посадки самолетов на участки, не подготовленные для взлета или посадки. Я слышал, что так пилоты наблюдают за состоянием поверхности для посадки.

Почему не выпускали реактивные самолеты? Ан-22 - это громадная машина странной формы

Ан-22 "Антей" разрабатывался в качестве преемника четырехмоторного Ан-12 с турбовинтовыми двигателями. На момент разработки у него был самый большой фюзеляж для транспортных самолетов - он стал одним из первопроходцев в области создания широкофюзеляжных самолетов.

Длина самолета составляет 57,84 метра, а ширина - 64,4 метра. Он даже немного больше "Боинга-787-8" (длина 56,7 метра, ширина 60,12 метра). Кстати, как и у своего предшественника Ан-12, у Ан-22 есть иллюминаторы на носу.

Во времена разработки "Антея" уже были турбовентиляторные двигатели, создающие большую тягу, однако этот самолет оснастили турбовинтовыми силовыми установками со сдвоенными винтами, которые вращаются в разных направлениях. Судно выполнено по схеме высокоплана, при которой крылья расположены в верхней точке.

Кстати, Ан-22 доставлял крылья для "Руслана" и "Мрии" с цеха, где они производились, на завод, где собирались самолеты. В настоящее время готовые детали также доставляются на завод финальной сборки самолетами: в компании Airbus это делает A300-600ST "Белуга", а в "Боинге" - Dreamlifter, модернизированная модель 747-400. Тем не менее западные транспортники перевозят крылья внутри фюзеляжа, а в случае "Антея" их монтировали на внешней подвеске над фюзеляжем Ан-22.

"Антей" дебютировал более полувека назад, однако он эксплуатируется и по сей день, как и два других самолета-гиганта, о которых я рассказал выше. У компании "Антонов" есть дочернее предприятие, которое специализируется на авиаперевозке грузов. Эти необычные самолеты находятся в его ведении. Они могут перевезти грузы, которые не под силу обычным транспортным самолетам, сделанным на основе пассажирских авиалайнеров.

Комментарии японских читателей

Kix

Когда разрабатывали Ан-22, у СССР не было мощного и экономичного реактивного двигателя. С другой стороны, уже появился Ту-95, который до сих пор самый быстрый и самый мощный турбовинтовой самолет в мире. Совершенно естественно, что применили его силовые установки. Как только СССР преуспел в разработке хорошего турбовентиляторного двигателя, его тут же установили на Ан-124 и Ан-225.

Дзёбансэн

В "Руслана" помещается двигатель от "Боинга 777-300ER" компании General Electric (диаметр этого двигателя сопоставим с диаметром фюзеляжа "Боинг-737"). Был случай, когда он привез запасной двигатель для "Боинга-777" Air France, который совершил вынужденную посадку в Сибири. Хотелось бы увидеть "Руслана" вживую. "Антей" также может выполнять задачи, которые не под силу другим самолетам. Пугающая Россия… И Украина… Поскольку там можно поддерживать низкую температуру, надо забить под завязку грузовые отсеки этих самолетов вакциной от коронавируса и развести по всему миру.

Икамиминэко

Не очень понятная статья. Схему высокоплана применили для более удобной доставки грузов. Если бы крылья сделали ниже, мешались бы двигатели и винты. Турбовинтовые двигатели применены потому, что они эффективнее на низких скоростях. Кроме того, за счет этого можно сократить взлетно-посадочную дистанцию. Ладно, на черно-белой фотографии самолет выглядит красиво, поэтому прощаю.

Oldfogy

"У этих моделей в нижней части есть иллюминаторы. Они предназначены как раз для посадки самолетов на участки, не являющиеся взлетно-посадочной полосой. Я слышал, что из этих окон пилоты наблюдают за состоянием поверхности для посадки".

Иллюминаторы в нижней части - это навигационный отсек! Есть же фотографии, смотрите внимательнее! Если вы пишете такие неточные статьи, не надо называться "Новости транспортных средств". Если все как вы пишете, то что скажет помощник пилоту, увидев землю из них?

Yom

Если увеличивать размер турбовентиляторного двигателя, то в конечном итоге вернешься к воздушному винту. Он звучит более приятно. Хотелось бы увидеть его вживую!

Kog

Написано, что самолет может садиться и взлетать на пересеченной местности, но не понятно, почему. Я в этом плохо разбираюсь, но посмотрел фотографии и думаю, что реактивный двигатель в такой пыли работать не будет…

Дзюкусуйсэки

В мире есть только один Ан-225, но в условиях пандемии он востребован везде. В прошлом году он прилетал в Японию для загрузки медикаментов. Похоже, что из-за отсутствия финансирования технологии передали Китаю. Очень жаль

Lau

Не только фюзеляж, но и двигатели с винтами, вращающимися в разные стороны, это - прекрасный пример авиастроительного искусства. B-52 или С-130 также уже эксплуатируются более 50 лет. Это легендарные самолеты. Жаль, что у Японии пока нет таких машин.

Mur

Сколько еще будут делать самолеты, оснащенные винтами? Ну, пока на Земле есть ветер, они будут летать. Но нет никакого прогресса. Похожи на самолеты, которые я видел в одном фантастическом фильме.

Mon

В СССР на самом деле было много транспортных средств, которые отличались уникальной формой. "Союз" ведь очень похож на кокэси (японская деревянная кукла, прим. пер.).

Масао Танэяма (Masao Taneyama)