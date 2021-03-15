Polskie Radio (Польша): Лукашенко и Путин проводят совместные учения

Россия и Белоруссия проводят очередные учения в рамках широкого плана интеграции, одновременно в белорусской армии идет проверка боевой готовности. В Польше всегда пристально следят за такого рода событиями у соседей, строя различные предположения. О том, какова цель этих учений и об их более широком контексте рассуждает польский эксперт.

Интервью с экспертом Польского института международных отношений (PISM) Анной Марией Дынер (Anna Maria Dyner).

Polskie Radio: Начавшиеся 9 марта российско-белорусские военные учения продлятся до 27 марта. Первый этап, который завершится 20 марта, пройдет на полигонах в России, второй - на территории Белоруссии в окрестностях Минска. Эти маневры привлекают к себе внимание в контексте стремления Москвы склонить Белоруссию к дальнейшей интеграции. Появляется вопрос, какова цель учений и их более широкий контекст.

Анна Мария Дынер: Эти учения, определенно, следует рассматривать в более широком контексте военной интеграции, они выступают ее элементом. В последние месяцы мы наблюдаем интенсификацию встреч между представителями оборонных ведомств двух стран.

Недавно был подписан документ, касающийся планирования совместных военных мероприятий на следующие пять лет. Интересно то, что такого рода соглашение появилось впервые. Российские СМИ указывают на важную деталь. Они пишут, что среди так называемых дорожных карт, которые в очередной раз обсуждали два лидера в Сочи, есть в том числе план военной интеграции, который, как говорят, уже согласован.

Следует, однако, отметить, что россияне и белорусы уже давно устраивают совместные учения, активные тренировочные мероприятия идут практически на протяжении всего года. Раз в два года Москва и Минск устраивают крупные маневры. В этом году пройдет "Запад", а через два - "Щит Союза". Можно назвать их этапами, венчающими регулярные учения, подводящими их итог.

В течение года тоже проводится множество разных мероприятий, одно из которых мы сейчас и наблюдаем. В учениях принимают участие воздушно-десантные войска. Официально говорится, что цель состоит в подготовке миротворческих сил. В этом есть два интересных аспекта. Белоруссия время от времени объявляет, что она хочет нарастить свое присутствие в контингенте "голубых шлемов" ООН. С другой стороны, совсем недавно появились сообщения, что в сентябре этого года Минск может направить своих миротворцев в Сирию по договоренности с сирийскими властями и Москвой. Разумеется, начались спекуляции на тему того, кто именно туда отправится: войска тылового обеспечения, инженерные войска, техники и военные медики или, может быть, подразделения специального назначения.

Мы отчетливо видим, что обе страны стремятся повысить оперативную совместимость войск. Также нужно подчеркнуть, что они не только организуют совместные мероприятия большего и меньшего масштаба, но и синхронизируют маневры, которые проходят на их территории. Так происходит, в частности, с учениями, проводящимися в Западном военном округе, в том числе в Калининградской области. Их устраивают в то же время, когда идут учения белорусской стороны. В особенности это стало видно в этом году, начиная с февраля.

- Складывается впечатление, что хотя Россия и Белоруссия уже вели тесное военное сотрудничество, сейчас они дополнительно сблизились.

- Мы видим повышение активности. Москва старается использовать сложившуюся в Белоруссии после выборов ситуацию и то, что Лукашенко обратился к Путину за помощью. Кремль стремится дополнительно укрепить сотрудничество. Для России оно служит гарантией того, что Минск будет ограничен в своих возможностях в сфере внешней политики и политики безопасности.

- Действительно, появляется много сообщений о переговорах представителей властей и министров обороны. Как вы уже сказали, 2 марта впервые было подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве, а 5 появилось решение о создании совместных учебных центров. Ранее российский премьер поручил разработать проект договора о дальнейшем использовании Россией двух военных объектов на территории Белоруссии - в Ганцевичах и Вилейке. Что точно все это означает, хотя бы в контексте учебных центров, мы не знаем, информация крайне лаконична. Два из них должны появиться в России, а один - неподалеку от польской границы, в Гродненской области. Общественности обычно не сообщают о деталях договоренностей между Путиным и Лукашенко.

- Все это элементы дальнейшей военной интеграции Белоруссии и России. Пока конкретной информации мало. Не говорится, например, сколько военных в год будет проходить обучение в этих центрах, какова будет доля россиян и белорусов среди обучающихся. Так что значение этого проекта оценить сложно.

- Февральские переговоры президентов в Сочи тоже окутаны тайной. Эксперты размышляют, не была ли одной из тем переговоров авиационная база на белорусской территории, приводя слова Лукашенко о том, что на какое-то время было бы хорошо разместить в Белоруссии российские самолеты.

- Пока о создании базы речи не идет. Желание Лукашенко, чтобы российские истребители несли боевое дежурство в его стране, связано с проблемами белорусских военно-воздушных сил. Это была бы патрульная миссия, в рамках которой самолеты одной страны переводят в другую.

Следует отметить, что у Белоруссии и России уже много лет есть единая система воздушной обороны. Если российские самолеты действительно появятся в белорусском небе, это будет новым только в том плане, что ранее они не несли там боевые дежурства на постоянной основе.

- Что служит основой единой системы воздушной обороны, как она функционирует?

- Речь идет о системе "свой - чужой", настройках радаров, слежении за воздушным пространством. Эта система работает эффективно. Белорусы отвечают за отрезок белорусской границы.

- На последней встрече министров обороны России и Белоруссии 5 марта Виктор Хренин и Сергей Шойгу также обсуждали учения "Запад". Их планируется провести 10-16 сентября этого года. Информации пока мало, чего от них можно ожидать?

- Они венчают двухлетний подготовительный период. Согласно плану, который начали претворять в жизнь после реформы бывшего главы российского оборонного ведомства Анатолия Сердюкова, в каждом военном округе раз в четыре года проводится проверка боевой готовности и самые крупные маневры за год. Сейчас это будет Западный военный округ.

Чего точно ждать, мы пока не знаем. Вероятнее всего, в сценарии учений будет использоваться та же идея, что и четыре года назад. Тогда это был условный конфликт с государствами под вымышленными названиями, в которых угадывались члены НАТО. По сценарию, эти условные страны наверняка будут нападать на территорию России и Белоруссии.

- 9 марта в Белоруссии параллельно с белорусско-российскими учениями также начали проводить проверку боевой готовности. Из запаса, как сообщается, призовут примерно 1 тысячу человек, будет задействована техника, принадлежащая государственным органам. Завершится мероприятие тактическими учениями, возможно, речь идет о заключительном этапе российско-белорусских маневров, который пройдет 20-27 марта. Такая проверка боевой готовности - это что-то новое?

- Ничего нового в ней нет. Как я уже упоминала, белорусские вооруженные силы регулярно проводят учения вместе с российскими, а раз в два года принимают участие в совместных военных маневрах.

Агнешка Марцела Каминьска (Agnieszka Marcela Kamińska)